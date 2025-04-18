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公鹿好消息！後場招牌里拉德血栓痊癒　奇蹟復原關鍵曝

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿後場招牌里拉德血栓痊癒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿在20日迎來季後賽首戰前夕傳來好消息，後場當家球星里拉德（Damian Lillard）擺脫深層靜脈血栓，現在已完全康復，停止服用抗凝血藥物。儘管仍無緣出戰G1，公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）與教頭瑞佛斯（Doc Rivers）皆強調，他的恢復進度令人振奮。

「我們為Dame感到非常高興，」公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）表示，「我們始終把他的健康擺在首位。感謝醫療團隊與梅約診所的世界級血液學專家，讓我們能在早期就發現並治療他的血栓。他的每一步復原都遵照嚴格的專業指導進行，確保他能安全重返球場。」

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《ESPN》報導，公鹿內部人士透露，醫師指出里拉德的康復速度「前所未見」，這歸因於早期診斷與介入治療，甚至在正式確診前就已啟動醫療流程。

▲NBA盃公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

▲公鹿總教練瑞佛斯表示，里拉德的康復是一種「奇蹟」。（圖／路透）

「這可能會是毀掉球員生涯的傷病，或者說本來就是。」公鹿總教練瑞佛斯語重心長地表示，「如今他很有可能能在季後賽回歸，這真的是上天的恩典。」

里拉德上一次出賽是在3月19日，數日後球團宣布他因右小腿出現深層靜脈血栓，展開抗凝治療。深層靜脈血栓是一種異常凝血現象，會阻礙血液迴流至心臟，若未及時治療，恐引發致命併發症。

在出現血栓症狀前，34歲的里拉德場均能砍24.9分、7.1助攻，球隊在他缺席的最後14場例行賽中打出10勝4敗佳績，並以8連勝作收。

關鍵字： NBA公鹿里拉德季後賽深層靜脈血栓

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