「米飯哥」萊斯單場4安生涯最佳　洋基6比3退光芒奪4連勝

▲萊斯(Ben Rice)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日上午,紐約洋基客場會師坦帕灣光芒,比賽前段落後的條紋軍團在「米飯哥」萊斯(Ben Rice)單場4安的帶動外加6局上半擊出兩分打點安打的好表現下,以6比3逆轉光芒,喜迎4連勝。

1局上半洋基打線發動攻勢,葛斯密特(Paul Goldschmidt)與萊斯敲安上壘後「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出適時安打,洋基1比0先馳得點取得領先;主場光芒則是在2、3兩局有所建樹,沃爾斯(Taylor Walls)的高飛犧牲打以及卡波列洛(Jose Caballero)開轟幫助球隊3比1超前比分。

5局上半洋基先是靠著卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)的陽春砲追回一分,隨後葛斯密特、萊斯敲安上壘,賈吉選到保送形成1出局滿壘,下一棒貝林傑(Cody Bellinger)憑藉著野選擠回追平分,5局結束雙方戰至3比3平。

