「米飯哥」萊斯單場4安生涯最佳　洋基6比3退光芒奪4連勝

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日上午，紐約洋基客場會師坦帕灣光芒，比賽前段落後的條紋軍團在「米飯哥」萊斯（Ben Rice）單場4安的帶動外加6局上半擊出兩分打點安打的好表現下，以6比3逆轉光芒，喜迎4連勝。

1局上半洋基打線發動攻勢，葛斯密特（Paul Goldschmidt）與萊斯敲安上壘後「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出適時安打，洋基1比0先馳得點取得領先；主場光芒則是在2、3兩局有所建樹，沃爾斯（Taylor Walls）的高飛犧牲打以及卡波列洛（Jose Caballero）開轟幫助球隊3比1超前比分。

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5局上半洋基先是靠著卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的陽春砲追回一分，隨後葛斯密特、萊斯敲安上壘，賈吉選到保送形成1出局滿壘，下一棒貝林傑（Cody Bellinger）憑藉著野選擠回追平分，5局結束雙方戰至3比3平。

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6局上半洋基打線再度串連，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）在一出局1、3壘有人時擊出滾地球助隊4比3超前，隨後萊斯再補上一支2分打點的二壘安打，洋基將領先優勢擴大至6比3，最終順利擊敗光芒。

萊斯今天總計5打數4安打，生涯首次單場4安創下個人里程碑，「法官」賈吉4打數敲1安，打擊率降至4成；勝投由中繼2局的希爾（Tim Hill）收下，終結者威廉斯（Devin Williams）則拿下本季第4次救援成功。