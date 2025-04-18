外野戰力告急！勇士資深外野手維杜戈重返大聯盟

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士隊在4月17日（台灣時間18日）將資深外野手維杜戈（Alex Verdugo）從3A升上大聯盟。

維杜戈在開季前仍處於自由球員身分，最終於3月21日與勇士隊簽下1年150萬美元合約，並從小聯盟出發。

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自2021年以來，維杜戈已連續4個賽季出賽超過140場，且每年打席數都超過600。他在這段期間擊出136支二壘安打，在全聯盟排名並列第九。

不過，全壘打方面，他從未達到單季15轟的紀錄。2021、2023與2024年，他最多的全壘打數是13支。此外，他在2020與2021年曾繳出超過.350的上壘率，但過去三季都低於.330，去年甚至跌破.300。

本季至今，維杜戈在3A出賽9場，打擊率為.207（29打數6安打），上壘率.303，包含2支全壘打與1支二壘安打。

勇士目前正面臨外野手人手短缺的狀況。阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.）去年5月遭遇左膝前十字韌帶撕裂，預計要到下個月才會復出。普羅法（Jurickson Profar）則因違反藥物規定，於3月下旬遭到禁賽80場。

更糟的是，這些空缺幾乎沒被補上。目前除了普羅法外，共有5人曾守外野：哈里斯二世（Michael Harris II）、凱爾尼克（Jarred Kelenic）、德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）、懷特（Eli White）以及費爾柴爾德（Stuart Fairchild）。其中打擊率與上壘率最高的是懷特，分別為.235（17打數4安打）和.350。其他四人的打擊率都不到.200，上壘率也低於.250。這5名外野手合計206打席（188打數），僅擊出3支全壘打，貢獻7分打點。

費爾柴爾德是在3月31日由辛辛那提紅人以現金交易加盟；而德拉克魯茲則在維杜戈升上大聯盟的同時被降回3A。

勇士隊開季前7場全敗，接下來11場也僅拿下5勝、吞下6敗，戰績仍處劣勢。球隊4月17日休兵，從18日開始，他們將在主場迎戰明尼蘇達雙城與聖路易紅雀，各進行三連戰。