運動雲

>

外野戰力告急！勇士資深外野手維杜戈重返大聯盟

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）

▲維杜戈（Alex Verdugo）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士隊在4月17日（台灣時間18日）將資深外野手維杜戈（Alex Verdugo）從3A升上大聯盟。

維杜戈在開季前仍處於自由球員身分，最終於3月21日與勇士隊簽下1年150萬美元合約，並從小聯盟出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自2021年以來，維杜戈已連續4個賽季出賽超過140場，且每年打席數都超過600。他在這段期間擊出136支二壘安打，在全聯盟排名並列第九。

不過，全壘打方面，他從未達到單季15轟的紀錄。2021、2023與2024年，他最多的全壘打數是13支。此外，他在2020與2021年曾繳出超過.350的上壘率，但過去三季都低於.330，去年甚至跌破.300。

本季至今，維杜戈在3A出賽9場，打擊率為.207（29打數6安打），上壘率.303，包含2支全壘打與1支二壘安打。

勇士目前正面臨外野手人手短缺的狀況。阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.）去年5月遭遇左膝前十字韌帶撕裂，預計要到下個月才會復出。普羅法（Jurickson Profar）則因違反藥物規定，於3月下旬遭到禁賽80場。

更糟的是，這些空缺幾乎沒被補上。目前除了普羅法外，共有5人曾守外野：哈里斯二世（Michael Harris II）、凱爾尼克（Jarred Kelenic）、德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）、懷特（Eli White）以及費爾柴爾德（Stuart Fairchild）。其中打擊率與上壘率最高的是懷特，分別為.235（17打數4安打）和.350。其他四人的打擊率都不到.200，上壘率也低於.250。這5名外野手合計206打席（188打數），僅擊出3支全壘打，貢獻7分打點。

費爾柴爾德是在3月31日由辛辛那提紅人以現金交易加盟；而德拉克魯茲則在維杜戈升上大聯盟的同時被降回3A。

勇士隊開季前7場全敗，接下來11場也僅拿下5勝、吞下6敗，戰績仍處劣勢。球隊4月17日休兵，從18日開始，他們將在主場迎戰明尼蘇達雙城與聖路易紅雀，各進行三連戰。

關鍵字： 棒球勇士隊維杜戈大聯盟外野手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

外野戰力告急！勇士資深外野手維杜戈重返大聯盟

外野戰力告急！勇士資深外野手維杜戈重返大聯盟

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

大谷翔平昨炸本季最遠一轟！道奇主場8支怪力轟史上最多

大谷翔平昨炸本季最遠一轟！道奇主場8支怪力轟史上最多

戰績聯盟墊底、32局掛蛋創恥辱紀錄！落磯開鍘打擊教練

戰績聯盟墊底、32局掛蛋創恥辱紀錄！落磯開鍘打擊教練

【珠珠寶貝反差萌】李珠珢上秒仙氣飄飄，下秒被蟲嚇到狂跳

熱門新聞

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

外野戰力告急！勇士資深外野手維杜戈重返大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

110年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

2李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰

3湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

4該多投三分？巴特勒拒當射手

5賭盤看好勇士！巴特勒帶來單打優勢

最新新聞

1李珠珢首度SOLO　「春日探險」合體李雅英、南珉貞中場秀

2曼聯歐霸5比4淘汰里昂晉級4強

3瑞迪克：唐西奇覺得世界沒人守得住他

4巴西女排隊長挺6個月孕肚出賽引熱議

5李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366