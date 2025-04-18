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大谷翔平重返投手丘仍需數月？道奇總教練羅伯斯親揭最新進度

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平牛棚訓練進展良好，羅伯斯：仍需數月重返投手丘。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪透露，大谷翔平持續進行牛棚投球訓練，目前恢復良好，但重返投手丘仍需等待數個月。

羅伯斯在《The Jim Rome Show》節目中指出，大谷近日再進牛棚投球，狀況令人滿意，「他看起來非常好，投球節奏輕鬆自然，像他這樣的選手真的是『獨角獸』。他投了四縫線、二縫線和指叉球，球速輕鬆就能達到92至93英里。」

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他進一步補充，大谷將於近日進行更多投球訓練，包括周六安排的完整牛棚投球，之後也有望開始面對打者。不過在節目尾聲，羅伯斯坦言，「距離他實際回到比賽中投球，可能還要幾個月的時間。」

「這是球團的整體共識。我們的目標，是讓他在球季末段到10月之間，以完美狀態回歸。」他也提到，大谷對此計劃表示認同。

對於傷兵滿營的道奇隊，也有報導指出，「大谷身邊的人士透露，如果道奇真的需要他幫忙投球，他現在就能上場貢獻。否則，他的正式回歸可能會接近明星賽（All-Star Break）。」

儘管尚未能以投手身分登板，大谷本季在打擊方面依然維持高水準表現。他目前出賽成績為打擊率.288、6支全壘打、8分打點，上壘率.380、OPS達到.930，為道奇持續提供強大火力。

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯道奇隊牛棚訓練投球表現

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