二軍／陳佳樂3安猛打賞炸3分砲！桃猿11比7味全龍

▲樂天桃猿陳佳樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今（17日）在嘉義縣棒球場舉辦比賽，樂天桃猿二軍對戰味全龍二軍，陳佳樂3安猛打賞，包括扛出一發3分砲，個人包辦4分打點，率桃猿終場11比7勝出。

味全龍二軍2局上先馳得點，石翔宇滿壘局面選到四壞球，擠回1分。

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隨後3局下，桃猿第4棒曾冠傑擊出內野滾地球，一壘跑者游承勳被三壘手傳二壘手封殺出局；趁傳上壘，貢獻1分打點，味全龍提出輔助判決後維持原判，三壘跑者邱勝宥回本壘得分。隨後董順傑適時擊出二壘安打，桃猿再添1分。

4局上，全浩瑋高飛犧牲打追回1分。桃猿4局下也靠鍾玉成左外野高飛犧牲打攻下1分，5局下延續攻勢，陳佳樂適時安打，貢獻1分打點，吳桀睿、蔡鎮宇相繼敲出二壘安打，率隊單局攻下3分。

6局下，游承勳擊出1分打點安打，陳佳樂隨後開轟，且是3分砲，將比數擴大至10比2。

8局上，吳東融擊出2分打點安打二壘長打，再靠黃柏豪敲安，跑回1分，比數追至5比10。不過8局下，桃猿再靠呂承諺高飛犧牲打再添分數。

9局上，林孝程2出局後適時安打，帶有2分打點，但下一棒吳東融遭到三振，味全無力反擊。

盧冠宇此役中繼2局，用了34球，有20個好球，被擊出3支安打，投出1次三振，0次四壞球，拿下勝投。

另一第二軍賽事，富邦悍將二軍交手統一獅二軍，悍將一度在8局上追平，但8局下，獅隊由陳維祥擊出二壘場地安打，貢獻2分打點超前。鍾允華9局登板關門，讓對手三上三下，包括投出1次三振，拿下救援成功。獅隊終場9比7勝出。

