湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾　「把籃框蓋子打開」如釋重負

KLAY THOMPSON: 16 PTS IN THE 2ND ????‍????



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記者游郁香／綜合報導

神射湯普森（Klay Thompson）今（17）日重返國王主場金州一號中心，迎來遲來的救贖。他努力不去回想去年在這座球場留下附加賽0分陰影，該役也是他最後一場披勇士戰袍的比賽。K湯此戰首節得分繼續掛蛋，好在次節投進一記中距離後就此手感全開，單節攻下16分。他賽後直言，「那一球就像是幫我把籃框上的蓋子打開了，真的很不錯。」

在獨行俠以120比106擊敗國王、挺進下一輪附加賽時，湯普森的情緒寫在臉上。歷經首節遲遲未能得分，次節破蛋時，他有種如釋重負的感覺，他單節5投5中橫掃16分，整場11投8中、三分球7投5中，貢獻23分。

湯普森說，「那一球就像是幫我把籃框上的蓋子打開了，真的很不錯。」這一戰與他去年代表勇士出戰的「告別戰」形成鮮明對比。當時他10投0中，1分未得，只能看著勇士被國王淘汰，也間接替自己13年勇士生涯畫下句點。

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「能在這裡驅除那些陰影，真的很爽！」湯普森賽後接受《ESPN》訪問時興奮說道。他本季轉戰獨行俠，雖然場均僅有14分進帳，三分命中率39.1%，但關鍵時刻依舊展現老將價值。

▲湯普森重返金州一號中心砍23分，成功復仇國王。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森沒有向隊友提及去年的痛苦經歷，但大家都知道。季中才意外來到達拉斯的明星長人戴維斯（Anthony Davis）表示，「我們都知道他上一次在這裡輸球有多難受。今晚他帶著情緒打球，很想拿下這場勝利。我們也想替他贏球，很高興他打得這麼好，我們也成功晉級。」

收下這場勝利後，獨行俠19日將前往曼菲斯挑戰灰熊，爭奪西區最後一張季後賽門票。

「我還活著，我很興奮！」湯普森說，「我還能去曼菲斯打比賽。今晚真的很有趣，我完全沉浸在比賽中。這賽季我們跌跌撞撞、傷病不斷，是我從未見過的情況，但我們還在打季後賽。」

▲獨行俠淘汰國王，挺進下一輪附加賽。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森多次坦承，他在勇士的最後一季心理壓力極大，不只面臨生涯轉折，也有被球團邊緣化的無力感。雖然勇士歲月畫下苦澀句點，但他不讓失敗定義自己。

「我不會讓一次糟糕的投籃之夜決定我的價值，」目前以2697記三分球排名NBA歷史第5位的湯普森說，「我也曾創下這項運動最偉大的投籃紀錄之一。就算是我這種等級的射手，也可能整場0進球……因為你是人，有時會想起來。但你只能持續出場，做你熱愛的事。」

▲湯普森在賽後接受訪問時直言：「能在這裡驅除那些陰影，真的很爽！」（圖／達志影像／美聯社）