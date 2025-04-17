運動雲

>

湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾　「把籃框蓋子打開」如釋重負

記者游郁香／綜合報導

神射湯普森（Klay Thompson）今（17）日重返國王主場金州一號中心，迎來遲來的救贖。他努力不去回想去年在這座球場留下附加賽0分陰影，該役也是他最後一場披勇士戰袍的比賽。K湯此戰首節得分繼續掛蛋，好在次節投進一記中距離後就此手感全開，單節攻下16分。他賽後直言，「那一球就像是幫我把籃框上的蓋子打開了，真的很不錯。」

在獨行俠以120比106擊敗國王、挺進下一輪附加賽時，湯普森的情緒寫在臉上。歷經首節遲遲未能得分，次節破蛋時，他有種如釋重負的感覺，他單節5投5中橫掃16分，整場11投8中、三分球7投5中，貢獻23分。

湯普森說，「那一球就像是幫我把籃框上的蓋子打開了，真的很不錯。」這一戰與他去年代表勇士出戰的「告別戰」形成鮮明對比。當時他10投0中，1分未得，只能看著勇士被國王淘汰，也間接替自己13年勇士生涯畫下句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「能在這裡驅除那些陰影，真的很爽！」湯普森賽後接受《ESPN》訪問時興奮說道。他本季轉戰獨行俠，雖然場均僅有14分進帳，三分命中率39.1%，但關鍵時刻依舊展現老將價值。

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森重返金州一號中心砍23分，成功復仇國王。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森沒有向隊友提及去年的痛苦經歷，但大家都知道。季中才意外來到達拉斯的明星長人戴維斯（Anthony Davis）表示，「我們都知道他上一次在這裡輸球有多難受。今晚他帶著情緒打球，很想拿下這場勝利。我們也想替他贏球，很高興他打得這麼好，我們也成功晉級。」

收下這場勝利後，獨行俠19日將前往曼菲斯挑戰灰熊，爭奪西區最後一張季後賽門票。

「我還活著，我很興奮！」湯普森說，「我還能去曼菲斯打比賽。今晚真的很有趣，我完全沉浸在比賽中。這賽季我們跌跌撞撞、傷病不斷，是我從未見過的情況，但我們還在打季後賽。」

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠淘汰國王，挺進下一輪附加賽。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森多次坦承，他在勇士的最後一季心理壓力極大，不只面臨生涯轉折，也有被球團邊緣化的無力感。雖然勇士歲月畫下苦澀句點，但他不讓失敗定義自己。

「我不會讓一次糟糕的投籃之夜決定我的價值，」目前以2697記三分球排名NBA歷史第5位的湯普森說，「我也曾創下這項運動最偉大的投籃紀錄之一。就算是我這種等級的射手，也可能整場0進球……因為你是人，有時會想起來。但你只能持續出場，做你熱愛的事。」

▲▼獨行俠湯普森、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森在賽後接受訪問時直言：「能在這裡驅除那些陰影，真的很爽！」（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠國王湯普森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

大谷翔平開轟帶動7分大局　道奇8比7送洛磯6連敗

大谷翔平開轟帶動7分大局　道奇8比7送洛磯6連敗

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

NBA承認勇士灰熊附加賽4次誤判　曼菲斯錯失關鍵逆轉契機

NBA承認勇士灰熊附加賽4次誤判　曼菲斯錯失關鍵逆轉契機

鄭宗哲遭下放3A！首次大聯盟旅程暫告一段落

鄭宗哲遭下放3A！首次大聯盟旅程暫告一段落

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

台灣怪力男李灝宇手感火燙！再繳雙安連5戰安打演出

台灣怪力男李灝宇手感火燙！再繳雙安連5戰安打演出

餐廳飲料誤以為續杯免費　結帳驚見6壺要2400元！？

熱門新聞

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

大谷翔平開轟帶動7分大局　道奇8比7送洛磯6連敗

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全強化農場　陳家駒加入教練團

2湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

3大谷開轟帶動7分大局　道奇送洛磯6連敗

4「少見」再見失誤贏　葉總沒想到

5快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

最新新聞

1戰神張耕淯左膝後十字韌帶斷裂

2湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾

3牢記洪總話　吳柏萱偶像是鞏冠、張育成

4連2季附加賽出局！國王火速開除總管

5兵工廠睽違16年晉級歐冠4強

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366