伯納烏陷死寂！槍手補時絕殺皇馬　兵工廠睽違16年晉級歐冠4強

▲薩卡(Bukayo Saka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠八強次回合,台灣時間17日凌晨由15屆冠軍得主皇家馬德里主場會師英超豪門兵工廠,首回合0比3落後的皇馬回到伯納烏主場後還是一蹶不振,兵工廠下半場靠著主將薩卡(Bukayo Saka)、馬丁內利(Gabriel Martinelli)各進一球下以2比1(總比分5比1)完成雙殺,睽違16年再進歐冠4強。

開賽第13分鐘客隊兵工廠獲得罰球機會,不料主將薩卡卻大意射失,兩隊0比0進入中場休息;下半場第65分鐘薩卡在禁區接到球後以高挑射門的方式順利進球,將功贖罪幫助兵工廠1比0首開紀錄(總比分4比0)。

Bukayo Saka from the spot pic.twitter.com/vkFNx390ce

第67分鐘主場皇馬發動攻勢,維尼修斯(Vinicius Jr)把握兵工廠後衛薩利巴(William Saliba)的失誤起腳射門,皇馬1比1扳平比分(總比分4比1);比賽後段皇馬狂轟濫炸卻始終未能進球,傷停補時第93分鐘兵工廠主將馬丁內利持球單刀完成絕殺,幫助球隊最終就以2比1(總比分5比1)完成雙殺順利取勝,隊史睽違16年再度晉級歐冠四強。

「我覺得這是俱樂部一個非常特別的夜晚,是歷史性的一夜,」兵工廠中場萊斯(Declan Rice)賽後受訪時表示,萊斯在首回合以兩記精彩的自由球幫助球隊取得領先,「比賽前有很多人說他們會死而復生,他們以前也真的做過很多次,但我們從第一回合就建立了強大的信心與信念,相信我們能夠來到這裡並贏下比賽。」

「我們必須繼續保持下去,因為我認為我們正處於一股良好的勢頭中,我們的工作就是讓球迷感到快樂,希望他們為這些球員和球隊感到驕傲,現在,我們要繼續前進,爭取更多!」兵工廠主帥阿特塔(Mikel Arteta)接著表示。

A night to remember. This is who we are. pic.twitter.com/bbqSn3KfjE