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伯納烏陷死寂！槍手補時絕殺皇馬　兵工廠睽違16年晉級歐冠4強

▲▼薩卡（Bukayo Saka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩卡（Bukayo Saka）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠八強次回合，台灣時間17日凌晨由15屆冠軍得主皇家馬德里主場會師英超豪門兵工廠，首回合0比3落後的皇馬回到伯納烏主場後還是一蹶不振，兵工廠下半場靠著主將薩卡（Bukayo Saka）、馬丁內利（Gabriel Martinelli）各進一球下以2比1（總比分5比1）完成雙殺，睽違16年再進歐冠4強。

開賽第13分鐘客隊兵工廠獲得罰球機會，不料主將薩卡卻大意射失，兩隊0比0進入中場休息；下半場第65分鐘薩卡在禁區接到球後以高挑射門的方式順利進球，將功贖罪幫助兵工廠1比0首開紀錄（總比分4比0）。

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第67分鐘主場皇馬發動攻勢，維尼修斯（Vinicius Jr）把握兵工廠後衛薩利巴（William Saliba）的失誤起腳射門，皇馬1比1扳平比分（總比分4比1）；比賽後段皇馬狂轟濫炸卻始終未能進球，傷停補時第93分鐘兵工廠主將馬丁內利持球單刀完成絕殺，幫助球隊最終就以2比1（總比分5比1）完成雙殺順利取勝，隊史睽違16年再度晉級歐冠四強。

「我覺得這是俱樂部一個非常特別的夜晚，是歷史性的一夜，」兵工廠中場萊斯（Declan Rice）賽後受訪時表示，萊斯在首回合以兩記精彩的自由球幫助球隊取得領先，「比賽前有很多人說他們會死而復生，他們以前也真的做過很多次，但我們從第一回合就建立了強大的信心與信念，相信我們能夠來到這裡並贏下比賽。」

「我們必須繼續保持下去，因為我認為我們正處於一股良好的勢頭中，我們的工作就是讓球迷感到快樂，希望他們為這些球員和球隊感到驕傲，現在，我們要繼續前進，爭取更多！」兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）接著表示。

對於薩卡上半場罰球大意的行為，阿特塔則開玩笑說，「我不想死，但我當下也許真的想賞他一巴掌，他做了這個決定，也展現了他的勇氣，我更擔心的是這會對我們造成什麼情緒上的影響。」

賽後薩卡淡化了這次失誤，並表示他更專注於享受這場兵工廠歷史性的勝利，「這種事會發生，我嘗試了些什麼，但沒成功，我相信今晚我會進球，」薩卡說，「我每時每刻都在學習，今晚我更想好好享受勝利，之後我會再檢討那個點球。」

關鍵字： 足球歐冠皇家馬德里兵工廠伯納烏

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