鵜鶘新總裁上任　續留主帥、預計見威廉森釐清未來

▲鵜鶘新總管杜馬斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

鵜鶘近日開除自2019年起擔任球隊副總裁的葛瑞芬（David Griffin），並由杜馬斯（Joe Dumars）接任總裁。杜馬斯上任後，已與現任主帥格林（Willie Green）達成共識，確定格林下季將繼續執教紐奧良大軍，雙方也預計和球隊主將威廉森（Zion Williamson）會面，討論未來方向。

格林自2021年接替范甘迪（Stan Van Gundy）上任以來，與球隊歷經不少起伏，但據美媒《HoopsHype》與《In The N.O.》透露，球隊高層曾在本季阻止葛瑞芬將其解僱，顯現格林在管理層具高度信任。

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若當時格林真的被炒，《HoopsHype》指出首席助教布雷戈（James Borrego）將會是接班人選。布雷戈曾擔任黃蜂總教練，近期也被點名為太陽新任總教練的熱門人選。

▲鵜鶘看板球星威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜瑪斯即將與格林以及總經理葛拉漢（Bryson Graham）展開密切合作，預計和球隊看板球星威廉森（Zion Williamson）進行坦率會談，釐清他的未來方向。

威廉森2019年以選秀狀元之姿加盟鵜鶘，曾2度入選全明星，潛力驚人，但近年頻繁受傷，今年僅出賽30場，嚴重影響交易價值。