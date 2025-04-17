火箭準備開搶？被爆與杜蘭特「互有興趣」　3首輪籤成可能籌碼

There has been a level of mutual interest between the Rockets and Kevin Durant, per @ShamsCharania.



If Houston is eliminated early from the playoffs, they figure to become a top trade suitor for Durant.



The Suns’ unprotected picks in 2025, 2027 and 2029 are owned by Houston. pic.twitter.com/J4me7wK4Oa — Evan Sidery (@esidery) April 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）預計本周與太陽重新討論未來，外界普遍認為鳳凰城今夏將交易送走這位36歲天王，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（17）日披露，若火箭在今年季後賽早早出局，他們預料將成為爭取KD的熱門隊伍之一，雙方「互有興趣」。

火箭本季取得西區第2種子，季後賽首輪將對決勇士，休士頓自2020年以來尚未贏過任何系列賽，他們今夏是否會啟動交易，補進頂級球星來帶領團隊，受到矚目。

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▲火箭若季後賽早早出局，預料將成杜蘭特最大追求者之一。（圖／達志影像／美聯社）

今日傳出火箭與預計離開鳳凰城的杜蘭特互有好感，若火箭能延攬這位2屆FMVP，不僅能補強陣容，也可能改變球隊未來數年的發展路線。值得一提的是，杜蘭特與火箭現任教頭烏度卡（Ime Udoka）過去在籃網有共事經驗，良好關係可能成為促成交易的關鍵。

杜蘭特本季表現依舊穩定，場均貢獻26.6分、6.0籃板、4.2助攻。他將進入合約最後一年，年薪高達5470萬美元。對火箭而言，現有的資產尤為關鍵，他們手握來自太陽的2025、2027與2029年3枚未受保護的首輪選秀權，在談判中將是不可忽視的籌碼。

不過《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）表示，即便他支持火箭爭取杜蘭特，也不會拿這3個珍貴的選秀權換取這位老將，「那些來自太陽的選秀權，在這筆交易裡絕對不能動。我會把它們留給年輕球星，或是乾脆自己使用。」