運動雲

>

火箭準備開搶？被爆與杜蘭特「互有興趣」　3首輪籤成可能籌碼

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）預計本周與太陽重新討論未來，外界普遍認為鳳凰城今夏將交易送走這位36歲天王，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（17）日披露，若火箭在今年季後賽早早出局，他們預料將成為爭取KD的熱門隊伍之一，雙方「互有興趣」。

火箭本季取得西區第2種子，季後賽首輪將對決勇士，休士頓自2020年以來尚未贏過任何系列賽，他們今夏是否會啟動交易，補進頂級球星來帶領團隊，受到矚目。

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲火箭若季後賽早早出局，預料將成杜蘭特最大追求者之一。（圖／達志影像／美聯社）

今日傳出火箭與預計離開鳳凰城的杜蘭特互有好感，若火箭能延攬這位2屆FMVP，不僅能補強陣容，也可能改變球隊未來數年的發展路線。值得一提的是，杜蘭特與火箭現任教頭烏度卡（Ime Udoka）過去在籃網有共事經驗，良好關係可能成為促成交易的關鍵。

杜蘭特本季表現依舊穩定，場均貢獻26.6分、6.0籃板、4.2助攻。他將進入合約最後一年，年薪高達5470萬美元。對火箭而言，現有的資產尤為關鍵，他們手握來自太陽的2025、2027與2029年3枚未受保護的首輪選秀權，在談判中將是不可忽視的籌碼。

不過《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）表示，即便他支持火箭爭取杜蘭特，也不會拿這3個珍貴的選秀權換取這位老將，「那些來自太陽的選秀權，在這筆交易裡絕對不能動。我會把它們留給年輕球星，或是乾脆自己使用。」

關鍵字： NBA太陽火箭杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

鄭宗哲遭下放3A！首次大聯盟旅程暫告一段落

鄭宗哲遭下放3A！首次大聯盟旅程暫告一段落

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

台灣怪力男李灝宇手感火燙！再繳雙安連5戰安打演出

台灣怪力男李灝宇手感火燙！再繳雙安連5戰安打演出

林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

富邦奉送4失誤　陳傑憲包辦3打點助統一獅勝出

富邦奉送4失誤　陳傑憲包辦3打點助統一獅勝出

大聯盟裁判遭界外球爆頭倒地！緊急送醫持續觀察

大聯盟裁判遭界外球爆頭倒地！緊急送醫持續觀察

餐廳飲料誤以為續杯免費　結帳驚見6壺要2400元！？

熱門新聞

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

鄭宗哲遭下放3A！首次大聯盟旅程暫告一段落

柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄　格林點名庫明加將是首輪關鍵

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全強化農場　陳家駒加入教練團

2「少見」再見失誤贏　葉總沒想到

3快訊／鄭宗哲下放3A　大聯盟初體驗不到10天

4鄭宗哲遭下放3A！首安再等等

5柯瑞、巴特勒創史上首見雙人紀錄

最新新聞

1前球后斯威雅蒂晉級斯圖加特8強

2明星游擊手參戰WBC　林德接波多黎各隊長

3湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

4火箭開搶？被爆與杜蘭特「互有興趣」

5台灣怪力男李灝宇穩定 5戰連敲安！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366