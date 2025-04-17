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道奇多位球員表態參戰WBC！羅伯斯：全力支持

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於16日（台灣時間17日）在主場迎戰洛磯隊賽前接受媒體採訪，談及2026年3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC）球員參賽事宜時表示，「如果他們想參加，我會支持他們。」

在14日（同15日），洋基外野手賈吉（Aaron Judge）被宣布將以美國隊隊長身分參加賽事。羅伯斯表示，「這可能會是WBC歷來最具代表性的球隊。他們希望網羅最頂尖的球員，而我們隊上也有許多頂尖好手。如果他們想參加，我會支持他們。」

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2023年上一屆賽事中，道奇隊中的選手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希代表日本出戰；貝茲（Mookie Betts）與捕手史密斯（Will Smith）入選美國代表隊；弗里曼（Freddie Freeman）代表雙親的母國加拿大；巴恩斯（Austin Barnes）為墨西哥隊成員；內野手羅哈斯（Miguel Rojas）參加委內瑞拉隊；外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）則代表多明尼加共和國出賽。

貝茲對下屆賽事展現出強烈的參賽意願，而投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也在美國的Podcast節目《Foul Territory》中表示，「我非常想參加，我真的非常渴望能出場比賽」。

關鍵字： WBC美國代表隊洋基道奇隊羅伯斯

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