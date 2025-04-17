克蕭首場復健賽3局無失分！目標5月重返道奇輪值

▲克蕭 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的復出之路於周三（美國時間）下午在奧克拉荷馬市正式展開。他在道奇3A先發出戰水手3A，展開本季首場復健登板。

這場比賽是克自2024年8月30日於亞利桑那僅投1局後，首度實戰。此役他主投3局無失分，僅被擊出2支安打，送出2次三振、無四壞保送。首局與三局各被敲出一支一壘安打，整體表現穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇隊在本季開打前將37歲的克蕭列入60天傷兵名單，原因為左膝半月板撕裂與左腳大拇趾傷勢，預計最快可於5月17日重返大聯盟。

回顧2024賽季，克蕭因季後進行肩膀手術，直到7月25日才首次登板，整季僅先發7場，戰績2勝2敗，防禦率4.50，WHIP值1.50。

克蕭自2008年升上大聯盟以來，生涯全數17年皆效力道奇隊，累積戰績為212勝94敗、防禦率2.50、WHIP值1.01，是隊史最具代表性的投手之一。

他曾三度榮獲國聯賽揚獎（2011、2013、2014），並於2014年奪下國聯MVP。以76.5的WAR值（勝場貢獻值）與歷來最低先發投手WHIP紀錄，穩坐道奇隊史最偉大投手寶座。