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林昀儒苦戰53分鐘不敵好友奧恰洛夫　無緣世界盃16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

▲台灣桌球一哥林昀儒世界盃小組賽最終戰不敵好友奧恰洛夫。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（16）日晚間在澳門世界盃小組賽最終戰壓軸登場，交手德國好友奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），兩人激戰53分鐘，小林第4局連續錯過局點，最終以12比14、11比8、10比12、13比15落敗，無緣16強，台灣男單僅遞補參賽的小將馮翊新晉級。

世界第15的林昀儒與世界第23的36歲名將奧恰洛夫私交甚篤，兩人本屆世界盃同在第14組，首輪都以4比0橫掃地主澳門選手陳梓賢，且得失分完全一樣，由於每組3人僅有1人能晉級，今日之戰的結果將決定誰能晉級16強。

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過往雙方交手紀錄，林昀儒以6勝3敗佔上風。兩人上一次對決是在去年世錦賽團體賽，林昀儒在先丟兩局情況下上演逆轉勝。今日再戰，首局就形成激烈拉鋸，一路僵持到9比9，小林雖以10比9率先取得局點，隨後又被逼成12平，局末反倒連丟2分，以12比14讓出此局。

進入次局，林昀儒打出6比3攻勢並一路保持領先，以10比7逼出3個局點，被化解了1個後，以11比8將局數扳平。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

林昀儒第3局在4比4後連下3分，反手發力取分，將比數改寫為7比4，隨後卻連丟4分，以7比8遭反超。雙方局末激烈拉鋸，打到了10平，小林關鍵時刻連掉2分，以10比12敗下陣來。

來到第4局，林昀儒陷入3比6落後，所幸他冷靜應戰，連趕了5分，以8比6超前，未料局末遇上亂流， 連掉3分落入8比9的劣勢，隨後再扳成9比9，小林堅定出手以10比9逼出局點，被奧恰洛夫化解，比數回到10平。關鍵時刻，奧恰洛夫回球出界，小林11比10再取得局點，無奈又被化解。

兩人一路激戰到12平，小林以13比12再逼出局點，場地燈光卻出現問題，小林沒能一鼓作氣拿下，比數回到13平，最終小林以13比15讓出，鏖戰53分鐘後，以總局數1比3落敗，宣告無緣16強。

關鍵字： 桌球世界盃林昀儒

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