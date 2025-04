隊友連續失誤導致挨轟　今永昇太不找藉口：自己錯失機會　

▲▼今永昇太。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間16日芝加哥小熊客場挑戰聖地牙哥教士,日籍左投今永昇太主投5局失1分無關勝敗,比賽中對於隊友接連失誤導致自己被教士強打馬查多(Manny Machado)轟出一發陽春砲,今永昇太表示不怪罪並說,「當那種情況發生時,應該把它當作是一個機會。」

There are people who told me Kyle Tucker is a 10x better defender than Juan Soto…..



pic.twitter.com/uB7Aue56Fr [廣告]請繼續往下閱讀... April 16, 2025

今永昇太在前4局僅被擊出3支安打並未失分,然而在5局下半兩出局面對教士強打馬查多時,隊友接二連三發生失誤,看似能以界外飛球解決的打席卻先後被外野手塔克(Kyle Tucker)與三壘手沃特曼(Gage Workman)漏接,兩次死裡逃生的馬查多最終擊出左中外野的陽春砲,率隊1比0先馳得點。

Shota Imanaga has allowed only 1 ER in 12.0 IP on the road this year pic.twitter.com/oVOgV8eBzA — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) April 16, 2025

隊友若能順利接到界外飛球5局下半就能安全下庄,但今永昇太並未怪罪隊友,「當這樣的事情發生時,應該將其視為一個展現自我、贏得隊友信任的機會,而我錯失了那個機會,下次我會把握住、贏得大家的信任,」今永昇太斬釘截鐵地表示。

「那顆被打的球,我投到了馬查多最能掌握的路徑和高度,是我自己的失誤,」今永昇太補充表示,「沒有哪個球員是想要犯錯的,雖然找藉口很容易,但事實是我被打了,在我心中的棒球的道裡,選擇把困境視為機會,比起推卸責任,才能走上一條更好的棒球人生,我是這樣打從心底相信的。」

Nico Hoerner triples to give the @Cubs the lead in extras pic.twitter.com/geDO06ar91 — MLB (@MLB) April 16, 2025

6局上半小熊無人出局進佔一、二壘,下一棒阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)突襲短打送回1分,助隊1比1扳平比分,兩隊9局打完皆未能再越雷池一步,10局上半小熊賀納(Nico Hoerner)擊出突破僵局的三壘安打,10局下半也順利守住戰果,最終小熊2比1贏得比賽,斬斷教士近期5連勝以及主場11連勝。