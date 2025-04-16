隊友連續失誤導致挨轟　今永昇太不找藉口：自己錯失機會　

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間16日芝加哥小熊客場挑戰聖地牙哥教士，日籍左投今永昇太主投5局失1分無關勝敗，比賽中對於隊友接連失誤導致自己被教士強打馬查多（Manny Machado）轟出一發陽春砲，今永昇太表示不怪罪並說，「當那種情況發生時，應該把它當作是一個機會。」

There are people who told me Kyle Tucker is a 10x better defender than Juan Soto…..



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今永昇太在前4局僅被擊出3支安打並未失分，然而在5局下半兩出局面對教士強打馬查多時，隊友接二連三發生失誤，看似能以界外飛球解決的打席卻先後被外野手塔克（Kyle Tucker）與三壘手沃特曼（Gage Workman）漏接，兩次死裡逃生的馬查多最終擊出左中外野的陽春砲，率隊1比0先馳得點。

Shota Imanaga has allowed only 1 ER in 12.0 IP on the road this year pic.twitter.com/oVOgV8eBzA — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) April 16, 2025

隊友若能順利接到界外飛球5局下半就能安全下庄，但今永昇太並未怪罪隊友，「當這樣的事情發生時，應該將其視為一個展現自我、贏得隊友信任的機會，而我錯失了那個機會，下次我會把握住、贏得大家的信任，」今永昇太斬釘截鐵地表示。

「那顆被打的球，我投到了馬查多最能掌握的路徑和高度，是我自己的失誤，」今永昇太補充表示，「沒有哪個球員是想要犯錯的，雖然找藉口很容易，但事實是我被打了，在我心中的棒球的道裡，選擇把困境視為機會，比起推卸責任，才能走上一條更好的棒球人生，我是這樣打從心底相信的。」

Nico Hoerner triples to give the @Cubs the lead in extras pic.twitter.com/geDO06ar91 — MLB (@MLB) April 16, 2025

6局上半小熊無人出局進佔一、二壘，下一棒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）突襲短打送回1分，助隊1比1扳平比分，兩隊9局打完皆未能再越雷池一步，10局上半小熊賀納（Nico Hoerner）擊出突破僵局的三壘安打，10局下半也順利守住戰果，最終小熊2比1贏得比賽，斬斷教士近期5連勝以及主場11連勝。