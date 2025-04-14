勇士落入附加賽！錯過一周休息　格林：我們又不是老人

▲勇士格林（左）直言「我們又不是老人」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士今（14）日經過延長苦戰，以119比124敗給洛杉磯快艇，無緣前6種子，落入附加賽區，即使最終成功晉級，也將錯過季後賽前的1周休息期。不過，勇士前鋒格林（Draymond Green）對此毫不在意，直言「我們又不是老人」。

「我們會沒事的。」格林表示，「反正季後賽不會有背靠背比賽，我們不是老人，我們是高水準的籃球員，我們整季都在為這一刻準備，當然這話不是對老人不敬，我們是愛長者的。」

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當被問到是否體能下滑導致球隊在爭搶球權時不夠積極，格林火爆回應，「當然不是，你就是得把鼻子湊上去，去搶那顆球，這和疲勞一點關係都沒有，如果你今天真的覺得累，那你就回家、別上場了。」

雖然格林強調體能不是問題，但事實上勇士在過去的附加賽表現並不理想，隊史3戰都未能取勝。不過本季情況稍有不同，勇士是以第7種子身份進入，與以往的第9、第10種子相比，成功晉級的機率更高。

勇士將在台灣時間周三（16日）對上曼菲斯灰熊，勝者將以第7種子身分晉級西區季後賽，挑戰第2種子的休士頓火箭。