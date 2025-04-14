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勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

記者游郁香／綜合報導

勇士在例行賽最終戰敗給洛杉磯快艇，確定落入附加賽，陣中「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）整場未獲上場機會，引發外界熱議。總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言，是戰術與搭配考量所致。事實上，柯爾日前就曾公開表示，庫明加與兩位主力大將巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）難以在場上共存。

「我們找到了一組比較舒服的陣容，自從巴特勒來了之後。」柯爾表示，「Gui（桑托斯）這場也沒上，他這兩個月正負值是全隊最高。Gui和JK（庫明加）都很有貢獻，但這場比賽就是這樣安排，未來他們仍在輪替考量內。」

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

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▲庫明加在對快艇一戰DNP，全場待在通道持續熱身卻未獲上場機會。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾補充，他在賽前練習時已向庫明加說明輪替會變動，「但我沒說他一定不會上場，因為我當時也不確定會不會讓他打。」

儘管登錄在替補席，庫明加整場都未被派上場，遭到DNP（登錄卻未上場），只能在球員通道上持續熱身。柯爾改用「小手套」培頓二世（Gary Payton II）填補他的時間，「小手套」甚至出現在延長賽的終場陣容中。

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾坦言庫明加難與巴特勒、格林共存，是戰術輪替調整主因。（圖／達志影像／美聯社）

這並非毫無徵兆。柯爾本周稍早就曾公開表示，庫明加與巴特勒、格林無法同時搭配，「JK跟巴特勒、格林一起在場上時，就是不合。我們需要更多空間感，而其他組合表現更好。」他強調，「Spacing（空間）」是現在圍繞巴特勒、格林和柯瑞（Stephen Curry）進攻核心的重要條件。

這場DNP或許已不僅僅是戰術選擇，外界分析這也可能是庫明加未來在勇士定位的警訊。無論是季後賽輪替，甚至休賽季是否成為交易籌碼，這一場快艇之戰恐成為他灣區生涯的關鍵轉折點。

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加在勇士的未來出現變數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫明加柯爾巴特勒格林

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