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國小硬聯冠軍戰組合出爐：紅葉睽違12年、東園挑戰首冠

▲紅葉相隔12年再爭冠、東園國小挑戰隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

▲紅葉相隔12年再爭冠。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台東縣紅葉國小今天（13日）連闖兩關，8強賽以7比0擊敗台中市大仁國小，4強賽再以9比7戰勝桃園市中平國小，繼101學年度後，相隔12年，再度挺進國小硬式聯賽冠軍戰。明天將與台北市東園國小爭奪冠軍。

紅葉國小上午對戰大仁國小，順利過關。接著與中平國小交手，先發投手沈惟翔首局出現5次四死球，讓中平國小僅以2安打就拿下4分。紅葉國小在1局下靠著黃品澤的二壘安打攻下1分，第2局更換投手黃品澤止血，打線在2局下將比分扳平，前4局雙方4比4不相上下。

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中平國小在5局上攻下1分，紅葉國小在5局下由杜凱恩的安打開啟一輪攻勢，中平國小投手黃偉捷出現3次保送，加上失誤，紅葉國小把握機會，邱賢閤、胡誠恩、邱語恩安打連發，一舉灌進5分。雖然中平國小在6局上追回2分，但無法改變結果，紅葉國小順利晉級冠軍戰。

紅葉國小曾在101學年度封王，明天將挑戰隊史第二冠。教練方穎豐表示，孩子們很努力，把握住機會達成4強目標，明天與東園國小爭冠。東園國小投手平均實力較為突出，剛拿下LLB代表氣勢正旺，會提醒小朋友打擊要確實擊中球心，守備要加油。

東園國小今天同樣連過兩關，8強賽提前4局以15比4擊敗雲林縣馬光國小，4強賽再以14比1提前4局打敗高雄市金潭國小，連續兩年挺進冠軍戰。明天將挑戰隊史首座金盃，至今場場都提前結束比賽。總教練賴敏男指出，打擊火力發揮良好，掩護投手戰力，步步為營，做好萬全準備。

▲紅葉相隔12年再爭冠、東園國小挑戰隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

▲東園國小挑戰隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 紅葉國小國小硬式聯賽台東縣冠軍戰棒球

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