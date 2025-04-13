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自曝手腕痛很久　鈴木誠也避免惡化提前退場

▲▼鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊日籍球星鈴木誠也今（13）日對戰道奇之戰因右手腕不適提前退場，這是他本季首次於比賽中途被換下，賽後受訪時他坦言感到強烈的「不對勁」，因此選擇保守處理，提前退場。

鈴木此戰以「第3棒、指定打擊」身份先發，前2打席皆未建功，首打席擊出游擊滾地球；第3局滿壘機會擊出強勁平飛球卻遭二壘手接殺。當比賽進入第5局、2出局，一、二壘有人的關鍵時刻，小熊卻派上捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）代打，引發現場譁然。

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鈴木在賽後表示，「因為手腕感覺到一股強烈的不對勁，所以出於謹慎的考量選擇退場。」被問及目前是否仍感到疼痛，他苦笑回應，「還有一點。」

他透露手腕的不適其實已持續一段時間，「前一次客場比賽盜壘時做了頭部滑壘，當下就感到疼痛和不對勁，之後這疼痛其實一直沒有改善，今天會提前退場就是為了避免惡化。」

鈴木也補充說，手腕會疼痛的情況主要出現在「打出界外球、打在棒柄、揮空、猶豫不決的揮棒」。對於後續出賽安排，他表示將與隊醫及訓練團隊討論，「如果持續出賽不會惡化，那就會照原本節奏繼續；但如果情況變差，就會再評估是否需要休養。」

關鍵字： MLB小熊鈴木誠也

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