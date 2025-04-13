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朗希設定未來每場都要投5局　感謝隊友美技：沒那球就是大量失分

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇火球男佐佐木朗希今（13）日主場對戰小熊，繳出旅美以來最長的5局、失1分優質內容，但最終因隊友火力熄火，吞下個人美職首敗。賽後，他對於本場表現自評「起伏依舊，但持續進步中」，也特別感謝隊友帕黑斯（Andy Pages）的美技守備，「如果沒有那球，可能就是大量失分」。

朗希此役先發5局共用81球，其中50球是好球，被敲4安打、失1分，送出3次三振與2次保送。他認為上一場登板狀況較好，但仍認可今天內容，「開局有些不穩，但後面逐漸找回節奏與控球，整體來說不差。」

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他也對於本場投出旅美以來最長的5局表示滿意，「前3場都沒辦法撐太久，今天總算跨過一道門檻，之後要讓『5局』成為基本要求。」

本場第3局面臨滿壘危機，所幸靠外野手帕黑斯的超美技飛撲接殺，避免大量失分，對此佐佐木特別感謝道，「真的幫了我很大忙，沒有那球接殺可能會大量失分。」

除了比賽內容，他也被問到隊友羅哈斯（Miguel Rojas）在比賽後段的搞笑模仿秀，他笑著給出滿分評價，「100分！」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為朗希與捕手巴恩斯（Austin Barnes）搭配合適，今日再度讓2人搭檔投捕，對此，朗希表示，「老實說，我認為自己狀態還不穩才是影響投球的主因，能靠捕手穩住投球狀態很重要，但更關鍵的是我有沒有辦法投出捕手想要的球。」

關鍵字： MLB道奇佐佐木朗希

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