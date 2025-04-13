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逃過禁賽！灰狼蟻人技術犯規撤銷　能出席最終戰拼季後賽前6

▲▼灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）原先因本季「第18次技術犯規」收到出賽禁令，但NBA官方今（13）日宣布撤銷他昨日對籃網一戰的技術犯規，使他得以參加例行賽最終戰對爵士的重要比賽。

艾德華茲先前已累積17次技術犯規，若昨役的判決未被撤回，依聯盟規定將觸發禁賽機制。

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根據規定，球員累積第16次技術犯規將自動禁賽1場，之後每2次技術犯規再加1場禁賽。艾德華茲今年2月底曾因對湖人比賽中遭驅逐，被禁賽1場，當時也正好缺席與爵士的比賽。

此次爭議出現在第2節，艾德華茲在防守籃網強森（Keon Johnson）時被吹犯規，他不滿判決出現口頭抱怨，「到底哪裡犯規了？」卻立刻被裁判阿科斯塔（Ray Acosta）吹判技術犯規。

艾德華茲賽後表示，這只是小小的反應，並強調，「我和阿科斯塔的關係其實不錯，賽後也談開了，但我不認為那該是一個技術犯規。」

灰狼與爵士一戰將決定季後賽命運。目前灰狼在西區排名第7，仍有機會晉升至第4種子，但若輸球則可能跌至第8。只要擊敗無緣季後賽的爵士，灰狼將能鎖定前6順位，免打附加賽。

關鍵字： NBA灰狼艾德華茲

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