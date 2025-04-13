運動雲

>

老虎3A李灝宇本季第2支三壘安打　運動家3A莊陳仲敖苦吞2連敗　

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家3A投手莊陳仲敖本季第2次登板，投未滿5局失5分，苦吞個人2連敗；老虎3A李灝宇單場敲出2支安打，打擊率回升至2成整。

莊陳仲敖此戰對上雙城3A，首局遭科貝爾（Tanner Schobel）轟出陽春砲失分，2局下回穩演出三上三下。3局下雖然開局遭遇長打，但隨即穩住陣腳未再掉分；4局下兩出局後再度面臨得點圈危機，仍成功化解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但5局下狀況出現，先被舒菲爾德（Dalton Shuffield）、塞斯佩德斯（Rubel Cespedes）連續長打攻擊，被扳平為3比3。接著再被敲出高飛犧牲打以及奧特加（Jorel Ortega）的二壘安打失分。莊陳仲敖在球隊以3比5落後時退場，最終運動家3A以4比8不敵對手。

莊陳仲敖此役投4.2局，被敲7支安打（其中包含1支全壘打），送出4次三振與2次保送，失5分，防禦率上升至8.68。

另一場比賽，老虎3A與小熊3A進行雙重賽，李灝宇在第一場擔任先發二壘手、排第3棒。首局一壘有跑者時敲出安打，雖未能延續攻勢但成功上壘。3局下第二打席掃出本季第2支三壘安打，幫助球隊打破鴨蛋。第三打席擊出滾地球遭刺殺。守備方面則與隊友合力完成一次雙殺守備。

李灝宇此役3打數2安打，連兩場敲出安打，打擊率回升至2成（.200）。

關鍵字： 運動家老虎3A莊陳仲敖李灝宇棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議　全場噓聲護送球迷離席

球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議　全場噓聲護送球迷離席

艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

詹子賢失誤絕非輕忽！平野惠一：桃園外野草皮較不平整

詹子賢失誤絕非輕忽！平野惠一：桃園外野草皮較不平整

詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」　唐西奇自信湖人有冠軍陣容

詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」　唐西奇自信湖人有冠軍陣容

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

「海賊王」麥卡臣曝21年前來台愛逛夜市　與鄭宗哲親切互動曝光

「海賊王」麥卡臣曝21年前來台愛逛夜市　與鄭宗哲親切互動曝光

朱育賢手感正夯受傷下二軍 最新檢查結果出爐

朱育賢手感正夯受傷下二軍 最新檢查結果出爐

「知道之前團隊低迷」　力亞士：不會怪隊友

「知道之前團隊低迷」　力亞士：不會怪隊友

挑戰無安打？黃博多讚林子偉打得很好：非常尊敬他

挑戰無安打？黃博多讚林子偉打得很好：非常尊敬他

【Z世代的金錢觀】$20車資喊貴…快$300的盲盒卻一次買3個！

熱門新聞

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議　全場噓聲護送球迷離席

艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

詹子賢失誤絕非輕忽！平野惠一：桃園外野草皮較不平整

詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」　唐西奇自信湖人有冠軍陣容

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1小胖被K指向休息室　平野還原插曲

2球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議

3艾速特「非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

4詹子賢失誤險釀禍？平野曝場地問題

5詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」

最新新聞

1紅人克魯茲滿貫砲轟垮海盜

2球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議

3大谷翔平練投30球　道奇教頭評價曝

4老虎3A李灝宇本季第2支三壘安打

5麥卡臣向鄭宗哲曝21年前來台趣事

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366