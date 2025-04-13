老虎3A李灝宇本季第2支三壘安打　運動家3A莊陳仲敖苦吞2連敗　

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家3A投手莊陳仲敖本季第2次登板，投未滿5局失5分，苦吞個人2連敗；老虎3A李灝宇單場敲出2支安打，打擊率回升至2成整。

莊陳仲敖此戰對上雙城3A，首局遭科貝爾（Tanner Schobel）轟出陽春砲失分，2局下回穩演出三上三下。3局下雖然開局遭遇長打，但隨即穩住陣腳未再掉分；4局下兩出局後再度面臨得點圈危機，仍成功化解。

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但5局下狀況出現，先被舒菲爾德（Dalton Shuffield）、塞斯佩德斯（Rubel Cespedes）連續長打攻擊，被扳平為3比3。接著再被敲出高飛犧牲打以及奧特加（Jorel Ortega）的二壘安打失分。莊陳仲敖在球隊以3比5落後時退場，最終運動家3A以4比8不敵對手。

莊陳仲敖此役投4.2局，被敲7支安打（其中包含1支全壘打），送出4次三振與2次保送，失5分，防禦率上升至8.68。

另一場比賽，老虎3A與小熊3A進行雙重賽，李灝宇在第一場擔任先發二壘手、排第3棒。首局一壘有跑者時敲出安打，雖未能延續攻勢但成功上壘。3局下第二打席掃出本季第2支三壘安打，幫助球隊打破鴨蛋。第三打席擊出滾地球遭刺殺。守備方面則與隊友合力完成一次雙殺守備。

李灝宇此役3打數2安打，連兩場敲出安打，打擊率回升至2成（.200）。