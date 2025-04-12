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領航猿主場優勢消失？卡總怒批賽程安排　PLG：已是3方最大共識

▲領航猿卡米諾斯、白曜誠。（圖／PLG職籃提供）

▲卡米諾斯怒批總冠軍賽賽程安排不公。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿在例行賽以18勝6敗鎖定年度第1，直通今年的PLG總冠軍賽，卻因場地問題及國際賽撞期因素，無法完整保有主場優勢；對此總教練卡米諾斯今（12）日賽後重砲抨擊聯盟賽程安排不尊重球隊，對此聯盟緊急回應，稱3方已經討論數個月，目前的賽程規劃已是最大共識。

根據PLG日前公布的總冠軍賽賽程版本，若對手為富邦勇士，系列賽G1與G2將在和平籃球館開打，領航猿從G3才回到桃園主場，即便擁有例行賽最佳戰績，仍無法獲得傳統認知中的「主場優勢」。若遇到台鋼獵鷹，G3與G4之間領航猿須赴蒙古參加BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，也面臨賽程與移動的雙重壓力。

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▲▼領航猿盧峻翔、教練卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

▲領航猿教頭卡米諾斯質疑為何其他幾隊可以更動場地安排。（圖／領航猿提供）

總冠軍賽的賽程安排讓卡米諾斯非常不開心，他在今晚的記者會上直言，「我們要飛去蒙古比賽，這不只代表領航猿，也代表台灣和PLG，」他認為聯盟應全力支持，而不是讓例行賽第1的球隊陷入不利情境。他也強調，「第1、2、5、7戰本該在桃園舉行」，質疑其他球隊為何可以更動場地安排，「這一切都是被操弄的」。

對此PLG聯盟晚間緊急發出聲明澄清， 「關於領航猿、勇士這個總冠軍賽對戰組合的賽程，聯盟、領航猿、勇士三方已經討論數個月，目前的賽程規劃已經是協調後的最大共識，此賽程安排也是2個球團都同意的，而非聯盟能操控的結果。」

聯盟也強調，絕對尊重並配合季後賽球隊的各項需求，「持續溝通、協調當中」，盡最大努力兼顧各隊權益與實務可行性。

關鍵字： 籃球PLG總冠軍賽桃園領航猿卡米諾斯

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