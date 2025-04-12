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白曜誠「坐飛機」重摔一度倒地不起　領航猿關門戰狂勝40分

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（12）日在例行賽最終戰面對高雄17直播鋼鐵人，在當家一哥盧峻翔輪休之下，依舊展示強大火力，以116比76大勝，替本季劃下完美句點。不過第3節末段出現讓領航猿上下冒冷汗的一幕，後場核心白曜誠切入時意外「坐飛機」重摔背部，一度倒地不起。

由於球隊早就鎖定例行賽第1，提前闖進總冠軍賽，上個月曾4線作戰的當家招牌盧峻翔今日輪休，但領航猿團隊實力深厚，次節打出37對18的猛攻，將比數拉開到59比40、19分差，比賽早早就失去懸念。

▲▼領航猿白曜誠第3節一度重摔倒地不起。（圖／PLG提供）

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▲領航猿白曜誠第3節一度重摔倒地不起。（圖／PLG提供，下同）

不過第3節最後4分14秒，場上發生驚悚重摔意外，當時領航猿以75比58大幅領先，後場核心白曜誠在一次切入上籃時與鋼鐵人劉承彥發生碰撞，小白「坐飛機」背部著地重摔，一度倒地不起，全場氣氛凝重。

值得一提的是，當時劉承彥背對著白曜誠，並未察覺衝撞發生，但看到小白倒地後立刻伸手想拉住對方。所幸小白隨後自行起身，走回場邊休息，劉承彥也隨即前往領航猿板凳席致意。

▲▼領航猿白曜誠第3節一度重摔倒地不起。（圖／PLG提供）

▲領航猿白曜誠第3節一度重摔倒地不起。（圖／PLG提供，下同）

領航猿終場以116比76狂勝40分，以18勝6敗結束例行賽，接下來將靜待台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹季後賽結果，勝者將是他們的總冠軍賽對手。若對手為勇士，系列戰5月2日開打；若為獵鷹，則在5月5日開戰，採7戰4勝制。

伯朗此役攻下28分、9籃板；布依德拿下18分；瓊斯繳出16分、13籃板；李家慷與林子洧也分別貢獻14分和12分。領航猿全隊11人上場，9人有分數進帳。

鋼鐵人方面，雖有艾賽亞攻下28分，但整體團隊進攻依舊乏力，全場僅劉承彥一名本土球員得分上雙，本季依舊只有2勝。

關鍵字： 籃球PLG桃園領航猿高雄鋼鐵人白曜誠

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