詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」　唐西奇自信湖人有冠軍陣容

記者游郁香/綜合報導

湖人今(12)日在主場最終戰以140比109大勝火箭,鎖定西區第3種子,收下本季第50勝,一切看似完美,但天王詹姆斯(LeBron James)第3節提前退場,疑似再次傷到左側腹股溝引起擔憂,主帥瑞迪克(JJ Redick)賽後強調這位40歲頭牌「沒事」,詹皇本人則未接受訪問。

▲詹姆斯提前退場,湖人主帥瑞迪克賽後表示他沒事。(圖/達志影像/美聯社)

詹姆斯此役僅上場22分鐘,攻下14分、8助攻,就因疑似左臀或腹股溝不適離場,未接受媒體採訪。他賽後在X平台上發文,「我本來想說些什麼,但到了我這個階段也沒意義了!無論如何,更重要的是恭喜JJ帶領球隊在西區拿下50勝並打進季後賽!」

