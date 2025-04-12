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詹皇傷退後發文「本來想說些什麼」　唐西奇自信湖人有冠軍陣容

記者游郁香／綜合報導

湖人今（12）日在主場最終戰以140比109大勝火箭，鎖定西區第3種子，收下本季第50勝，一切看似完美，但天王詹姆斯（LeBron James）第3節提前退場，疑似再次傷到左側腹股溝引起擔憂，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後強調這位40歲頭牌「沒事」，詹皇本人則未接受訪問。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯提前退場，湖人主帥瑞迪克賽後表示他沒事。（圖／達志影像／美聯社）

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詹姆斯此役僅上場22分鐘，攻下14分、8助攻，就因疑似左臀或腹股溝不適離場，未接受媒體採訪。他賽後在X平台上發文，「我本來想說些什麼，但到了我這個階段也沒意義了！無論如何，更重要的是恭喜JJ帶領球隊在西區拿下50勝並打進季後賽！」

外界普遍解讀該貼文在回應稍早前輩湯瑪斯（Isiah Thomas）轉播時，對詹姆斯賽前赤裸上身訓練的評論。湯瑪斯當時表示，「我完全、百分之百無法接受這樣的行為。NBA的職業素養已經退步太多。」

詹姆斯的健康狀況再次成為焦點，但湖人另一位巨星「金童」唐西奇（Luka Dončić）在場上持續穩定輸出，3節就轟下39分（19投13中），繳出MVP等級表現。賽後他與隊友里夫斯（Austin Reaves）同聲喊話，目標只有總冠軍。

「我覺得我們能奪冠，」里夫斯說，唐西奇也附和道，「那是我們唯一的目標，我認為我們有這樣的球隊。」

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇狂轟39分展現宰制力，相信湖人有冠軍陣容。（圖／達志影像／美聯社）

這場勝利也讓首年執教的帥哥主帥瑞迪克達成兩項成就，率隊單季取得50勝、鎖定分區前3種子。根據歷史數據，NBA歷來78支總冠軍隊伍中有76支來自前3種子。

湖人14日例行賽關門戰將作客拓荒者，預計輪休主力，隨後將迎來自2010-11賽季以來，首度在主場開打的季後賽首戰（2020年泡泡賽季不計）。

對於即將到來的季後賽，唐西奇顯得信心十足，「精彩的部分才正要開始，你得隨時準備好、專注投入。但有時間休息，對我來說絕對是好事。」

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人喜迎50勝，鎖定西區第3種子，將在主場迎接季後賽首輪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯唐西奇

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