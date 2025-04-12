柯瑞曝舊傷復發很痛但沒事　預言關門戰對快艇將是「搶七氛圍」

“I don’t want to be too dramatic -- it should be like a Game 7 kind of vibe.”



Steph believes the environment for Warriors-Clippers on Sunday should be tense ???? pic.twitter.com/8O4TjdJMyz — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（12）日對上拓荒者首節就傷到右手拇指，一度返回休息室，讓全隊捏了一把冷汗。所幸X光檢查結果為陰性，柯瑞在包紮後重新上場，幫助球隊以103比86大勝，他賽後透露這是舊傷復發，希望不會太嚴重，他也預言下一場關門戰對快艇將是「搶七」的氛圍。

Steph Curry went to the Warriors' locker room after appearing to injure his hand on this play pic.twitter.com/W2c3TCrllU — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 12, 2025

這場比賽首節，柯瑞在一次進攻中不慎用右手拇指撞到拓荒者前鋒米納亞（Justin Minaya）的膝蓋，隨即表情痛苦，不斷搖晃右手。教頭柯爾（Steve Kerr）隨後喊出暫停，讓他退場治療。儘管他隨後被列為「出戰成疑」，但柯瑞在第2節剩下約8分鐘時包紮右手回歸。

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▲柯瑞表示疼痛對投籃略有影響，但「不會痛太久」，已準備好出戰例行賽最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞最終出賽27分鐘，14投6中攻下14分，三分球8投2中。賽後他對媒體表示，「我感覺很好，準備好出戰第82場比賽。」他透露這是去年12月就曾傷過的部位，「是舊傷再度拉傷，但我希望不會太嚴重。」

柯瑞坦承疼痛對投籃「有一點影響」，但他強調，「只是剛受傷那種『全新』的痛感，我不認為會痛太久。我對人體構造沒那麼了解，我只知道現在很痛，但我會沒事的。」

▲勇士天王柯瑞在對拓荒者首節因拇指受傷短暫退場。（圖／達志影像／美聯社）

由於快艇今日也擊敗國王，勇士確定無法升上第5種子；再加上灰熊敗給金塊，勇士也不會掉到第8。因此，灣區軍團只要14日的例行賽「關門戰」在主場擊敗快艇，就能確保第6種子，輸球則可能落入附加賽。

勇士屆時將在主場迎戰近況相當火燙的快艇，對此柯瑞表示，「我不想太誇張，但這場比賽應該要有搶七戰的感覺。贏了，你就能掌握命運，取得季後賽門票；輸了，那就等於擲骰子看命運。」

柯瑞也補充道，「優秀的球隊總能在關鍵戰役中找到贏球的方法，而我們就是想成為那樣的球隊。」