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陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次　古久保點出團隊守備問題

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿昨（11）日主場迎戰中信兄弟，6局上出現罕見的「掛網」狀況，導致跑者全數奔回本壘得分、打者直上三壘。事後當事人陳晨威苦笑表示，雖曾預想過會發生這種狀況，但真的遇到還是第一次。

當時6局上，兄弟一出局攻佔二、三壘，江坤宇敲出一支左外野深遠安打，陳晨威從左外野一路追到界外區撿球後回傳，沒想到卻將球直接丟到「R區」觀眾席的防護網，球彈回草皮，回傳過程一波三折，讓壘上跑者趁隙回本壘得分。江坤宇也一口氣站上三壘。官方紀錄最終記為江坤宇二壘安打、陳晨威傳球失誤。

賽前談到這起罕見play，陳晨威坦言，自己以前主要鎮守右外野，慣用手是右手，沒有發生過這種狀況；但本季移防左外野後，右手回傳的角度不太習慣，運氣也有點不好。
只能說「真的有點衰」。

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樂天總教練古久保健二直言，正是因為有這個護網，才會發生這種狀況，「但這是我們的主場，要想辦法克服調整。」他認為，在主場出現這樣的失誤，是必須反省的地方，「畢竟這球場是有機會再發生這種情形。」

除了這記掛網烏龍，樂天此戰守備表現同樣不佳，全場發生2次失誤，加上前幾場，目前8戰共出現12次失誤，守備率僅0.959，為全聯盟最低。

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

對此，古久保坦言，「開季以來守備失誤偏多，和之前一樣問題還在。」去年，桃猿整季發生110次失誤，守備率0.977，僅優於新軍台鋼雄鷹的114次。

此外，樂天新洋投波賽樂（Bo Solesky）表現同樣慘烈，先發3.1局就被敲出10支安打，失8分其中7分為責失，用球數高達82球，防禦率暴漲至9.72，開季2場皆吞敗，WHIP高達2.04。古久保點出問題所在，「他昨天太多好球集中在紅中位置，對方打者昨天掌握的時機都很好。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿守備失誤新洋投主場

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