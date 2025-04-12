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曹祐齊本季一軍首戰拚5局　葉總讓鑀龍轉中繼期待本土先發

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍13日將由曹祐齊擔任先發投手，總教練葉君璋期待他能完成5局投球任務。曹祐齊也坦言，春訓初期曾一度陷入負面思考，但透過近期調整已逐漸好轉，迎接本季的一軍初登板。

曹祐齊表示：「上週就有先做準備，這兩天才確定會先發，一直維持比賽狀態。距離上一場比賽已經有段時間，這段期間透過隊內實戰練習來保持手感。」

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他上一次出賽為3月23日的官辦熱身賽，對戰樂天桃猿先發4.1局失3分。總教練葉君璋指出：「希望讓他透過高強度比賽進行調整，逐漸找到最適合自己的投球方式。去年他開季表現也不是特別好，但後來慢慢調整到更好。」

回顧春訓初期的撞牆期，曹祐齊坦言：「當時有些疲勞，也鑽牛角尖，想做點改變。在那之後，試著讓思考變得更單純。現在的練習狀況與去年季末相比沒有太大差別，但比賽中有時節奏會跑掉，因此要學會抽離雜念，回到穩定狀態。」

談到隊上本土先發輪值已有王維中、徐若熙、伍鐸等人，他認為：「對球隊來說是好事，能有這麼多人具備先發能力，我自己也會隨時準備好，適時展現實力。」

葉君璋也提到，球隊希望讓曹祐齊、林子昱、張景淯等本土投手都有機會先發，因此才將鋼龍調整至中繼角色，「這樣他們才有比賽空間，才能真正從實戰中成長。」

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