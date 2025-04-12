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利物浦與英超進球王沙拿達成延長約　主帥：投入了大量「心力」

▲▼沙拿（Mohamed Salah） 。（圖／足球）

▲沙拿（Mohamed Salah） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超榜首利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）近日表示，球隊為了延長聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）的合約投入了大量「心力」，但斯洛特也坦言，自己早就認為談判正朝著「正確的方向」發展。

沙拿與利物浦的合約原本預計將在今年夏天到期，但利物浦官方在台灣時間11日已確認，將沙拿在球隊效力的合約延長至2027年夏天，對此雙方已經談判了數個月，由體育總監休斯（Richard Hughes）負責與沙拿的經紀人伊薩（Ramy Abbas Issa）進行協商。

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「我當然很高興，沙拿這些年在球隊展現了對球隊和整個俱樂部的重要價值，我們非常高興他又續約了兩年，也希望他能在周日對陣西漢姆聯的比賽中，再次展現他整季對我們的重要性，」斯洛特說道，「鬆一口氣？我想對球迷來說是的，你可能不意外，我在整個賽季中稍微清楚一點合約情況的進展，對球迷來說，這或許是一個令人驚喜的消息，但我早就知道事情在往好的方向走。」

「這對休斯來說是一個很大的讚賞，因為沙拿若成為自由球員，想去哪家俱樂部都行，但他選擇留在我們這裡，這也是對休斯的肯定。」

談到自己在沙拿續約中的角色時，斯洛特補充說，「我也是這個過程的一部分，但我不覺得自己該獲得太多讚賞，我認為首先是沙拿和他經紀人的選擇，其次是俱樂部的眾人，他們為讓他續約付出了很多心力。」

「心力，大多時候就是金錢！但也不只是金錢，這也說明了不只是本賽季的表現，我們也希望下賽季能有一個非常好的賽季，而我認為沙拿相信我們確實有不錯的機會做到這一點，」斯洛特最後說道。

關鍵字： 足球，英超利物浦沙拿

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