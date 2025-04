利物浦與英超進球王沙拿達成延長約　主帥：投入了大量「心力」

▲沙拿(Mohamed Salah) 。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超榜首利物浦主帥斯洛特(Arne Slot)近日表示,球隊為了延長聯賽進球王沙拿(Mohamed Salah)的合約投入了大量「心力」,但斯洛特也坦言,自己早就認為談判正朝著「正確的方向」發展。

沙拿與利物浦的合約原本預計將在今年夏天到期,但利物浦官方在台灣時間11日已確認,將沙拿在球隊效力的合約延長至2027年夏天,對此雙方已經談判了數個月,由體育總監休斯(Richard Hughes)負責與沙拿的經紀人伊薩(Ramy Abbas Issa)進行協商。

「我當然很高興,沙拿這些年在球隊展現了對球隊和整個俱樂部的重要價值,我們非常高興他又續約了兩年,也希望他能在周日對陣西漢姆聯的比賽中,再次展現他整季對我們的重要性,」斯洛特說道,「鬆一口氣?我想對球迷來說是的,你可能不意外,我在整個賽季中稍微清楚一點合約情況的進展,對球迷來說,這或許是一個令人驚喜的消息,但我早就知道事情在往好的方向走。」

10 years of Mohamed Salah. We are blessed. pic.twitter.com/ewS90ETl0X