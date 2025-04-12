吳東霖砲轟網協：前年補助款未入帳、黃金計畫排除奧運希望選手

▲台灣網球國手吳東霖直言多年來無怨無悔代表國家，感受到更多的卻是公權力的傲慢。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球國手吳東霖今（12）日在社群媒體Threads發出長文，痛批網協各項缺失， 除了至今還沒收到2023年精英選手補助款，他更質疑「黃金計畫」名單排除了現今「最有機會」參加奧運的一位選手，內容令球迷大為震驚，也引來立法委員王定宇的關心。

吳東霖提到，自己曾為世大運犧牲整個亞洲硬地賽季，在不擅長的紅土賽場身兼單打、雙打與混雙，拚下團體銅牌；亞運拚到抽筋仍死戰到底；每次國家徵召他參加台維斯盃，他也從未缺席。這些年不僅靠成績，他也靠自力賺取的資源推廣網球，與官方「以推廣與培訓網球為宗旨」的初衷一致。

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吳東霖自認對得起國家為培育他所花費的人民血汗錢，他也始終對公家及行政機關抱持敬重和感激，感受到更多的卻是公權力的傲慢、推卸責任以及對選手，教練，甚至是整個環境的不尊重。

▲吳東霖指出補助金嚴重延宕，並質疑決策過程黑箱不透明。（圖／資料照）

吳東霖指出，2023年精英選手補助款至今2025年4月仍未入帳，台維斯盃中美與中波之戰竟然無任何轉播。更離譜的是，深受選手尊敬的前台灣一哥盧彥勳竟被要求「需考取A級教練證照」才能勝任台維斯盃總教練，選訓會議更從未通知選手，反映後還要求選手自費2000元成為會員才具備投票與選舉權。

吳東霖痛批，選訓與預算制度形同黑箱，選訓委員從不出現在選手訓練場與比賽現場，口口聲聲說會支持，卻每每出事才現身，選手只能靠自己拚命，「不利於你們的要求就要照規章來，有利可圖的時候就可以不理會。」

吳東霖爆料，更荒謬的爭議出現在為奧運而設立的「黃金計畫」名單上，「把現今最有參加奧運機會的一位選手排除在外；一位放在最低層級，破例參考前屆亞運成績，竟然可以將另一位金牌選手排除在外。」

「在完全沒有通知選手的情況下，突然設立世界排名門檻，將近20位以上選手搞到失業。」吳東霖沉重表示，選手2023年的補助尚未發放，2024年自行墊付大半費用，到了2025年竟要面臨制度性的「趕盡殺絕」。

▲吳東霖代表我國參加台維斯盃 。（圖／體育署提供）

吳東霖痛心地說，「說好的體育改革，難道都只是換一群人搞一樣的爛事？選手到底還要忍耐這些多久，到底還可以維持表面的團結多久？6000多萬的預算好好分配來補助選手很難？台維斯盃ITF補助款和選手票房商品分潤到底什麼時候要透明？每天遭遇這些，我真的不敢想像我們要如何去和台維斯盃帶2台遊覽車，自備廚師、穿線師團隊的法國，和幾十個大滿貫經驗再帶保鏢如美國這種世界級的球員競爭？」

吳東霖強調這篇文章是經過長時間思考後才發出，不為針對誰，而是希望真正改善體制，只要願意放下公權力的框架、釋出善意，哪怕是幾則Line訊息、一次視訊會議，選手一定願意配合、一起解決問題。

吳東霖的發文內容讓球迷大感震驚，立法委員王定宇看到這篇長文後，也在下面承諾會了解狀況，「剛剛聯繫相關單位，會儘速跟你聯繫，加油！」