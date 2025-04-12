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統一獅近6戰5敗！餅總點名守備失誤影響大　林靖凱一軍還待調適

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅開季打出4連勝後，接著吞下4連敗，再迎來1勝1敗的戰績起伏。針對球隊「開高走低」的狀況，「餅總」林岳平認為守備表現是關鍵因素之一，甚至對投手表現造成影響。他也觀察到，去年整季報銷、近期升上一軍出賽3場的林靖凱，目前在守備上仍需要一些時間調整。

前一戰獅隊因林培緯首局失誤，導致球隊從開局便陷入苦戰，最終以2比15吞敗。餅總回顧近期團隊守備狀況表示，不僅有帳面上的失誤，還存在許多「隱形瑕疵」。他說：「最近輸球都與守備有關，守備失誤也會帶給投手無形的壓力。況且目前投手群表現也稱不上頂尖，還無法承擔守備失誤所帶來的局面。」

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針對今年與去年內野陣容的差異，餅總坦言：「他們還是應該要有一定的表現，那些無形的失誤，是指應該處理卻沒處理好，結果反而留下機會給對手。」

林靖凱回到一軍鎮守二壘已出賽三場，餅總直言：「目前表現還不是很好。就像昨天，如果林培緯失誤後，他能順利完成雙殺，就能減低失分傷害；但現在是多留給對方機會，導致掉1分變成掉3分。」

餅總也透露，自己曾與林靖凱談過，「一軍比賽的強度，他還需要時間適應，但我們不會因此拔掉他的先發位置。」他補充，「還是要擺在張力最大的地方，讓他快速進入比賽狀況。畢竟他也將近10個月沒在一軍出賽，必須靠比賽去累積節奏，找回原本的自己。」

關鍵字： 棒球統一獅守備林靖凱餅總

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