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高中排球聯賽決賽驚傳「場地塌陷」　體育署公布補救措施

▲▼高中排球聯賽甲級決賽傳出場地塌陷，賽事延後舉行。（圖／高中體總提供）

▲高中排球聯賽甲級決賽傳出場地塌陷，賽事延後舉行。（圖／高中體總提供）

記者游郁香／綜合報導

113學年度HVL高中排球聯賽甲級決賽昨（11）日在彰化縣體育館登場，今日大會卻公告因為發現場地塌陷，連夜補強仍有安全疑慮，高中體總與體育署討論後，決定延後舉辦今、明兩天的賽程，參賽隊伍衍生的相關費用將由高中體總全額補助。

113學年度高中排球聯賽甲級決賽4月11日至13日在彰化縣立體育館展開，為維護中等學校學生參賽安全，不因場地而受傷，高中體總承辦各項中等學校聯賽，賽程期間每日都會進行場地檢查。

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體育署指出，在4月9日進行場地布置檢查時即發現，靠近攔網區3米線內攻擊區有1小塊地方偏軟，並進行補強處理，經與技術委員確認，場地可正常使用。4月10日則開放參賽學校進行整天賽前練習與適應場地，當日下午5點召開領隊會議，期間無學校反應場地有狀況，且晚間再度檢查時，偏軟地方亦無異常。

昨日完成第1天賽程後，高中體總仍依既有作業程序，主動進行例行性檢查，發現3米線內攻擊區地板偏軟範圍變多且有凹陷疑慮，於是緊急採購物件連夜進行再補強作業，在今日經過技術委員評估，並與體育署討論，體育署立即指示今明兩天剩餘賽事延期舉辦，以保護學生健康安全。

體育署與高中體總將積極尋找比賽場地，也請總會向參賽學校妥善溝通說明，並公告相關資訊。體育署表示，參賽學校所有因為賽程延期而衍生的住宿、交通費用，將由體育署協調高中體總全額補助。

關鍵字： 排球HVL高中體總體育署

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