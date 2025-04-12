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樂天女孩廉世彬初登場！收到粉絲送「整隻全雞」嚇壞了

▲▼ 樂天女孩廉世彬初登場！收到粉絲送「整隻全雞」嚇壞了。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩廉世彬初登場！收到粉絲送「整隻全雞」嚇壞了。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

擁有「啦啦隊女王」稱號的廉世彬，11日首次登上樂天桃猿的應援舞台，她的亮相引爆球迷熱潮。導播給她的鏡頭長達67秒，網友紛紛笑稱：「看來是導播的菜！」對於上場心情，世彬笑說：「今天是第一次出場，比預期的還要有趣和興奮！不過，我覺得有些應援歌有點混淆，未來我會更加努力背下來，和粉絲們一起開心地應援！」

許多粉絲得知世彬要應援後，紛紛送上美食。廉世彬透露，今天品嚐了珍珠奶茶和美味的烤全雞。不過，當她看到送來的烤全雞時，驚訝地說：「這是我活到現在第一次看到整隻烤雞，雞上還掛著頭呢！真的是嚇了一跳！」雖然份量巨大，世彬有吃到一些，但還是沒能吃完，她表示：「真的非常感謝粉絲們的照顧！」

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在結尾鞠躬的畫面中，世彬與其他女孩們玩在一起，展現出她快速融入團隊的情況，世彬笑說：「沒想到可以這麼快跟大家融入。」對於到場支持的粉絲，世彬也熱情喊話：「昨天來到現場的朋友們，希望今天也能一起開心地應援，希望更多人來支持Rakuten，大家一起度過愉快的時光吧！」

樂天女孩的「韓籍三本柱」廉世彬、河智媛和禹洙漢原定於3月30日主場開幕戰合體應援，卻因天氣原因延賽。4月11日廉世彬率先登場，連續三天應援，接下來4月18日，這三位「韓籍三本柱」將在粉絲最愛的「上班族趴」全員到齊，為球迷帶來更精彩的應援！

關鍵字： 樂天女孩廉世彬應援舞台美食驚喜球迷熱潮

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