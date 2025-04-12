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廖健富傷後獲5年約也嚇一跳！桃猿盼扛核心重任：打出MVP級身手

▲▼廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊今宣布與26歲主力打者廖健富完成複數年續約，雙方簽下總值4,100萬元的5年合約。儘管他去年因傷影響出賽數與表現，球團仍展現高度誠意，力挺他的打擊實力，期許他能接下核心重任、打出MVP身手。

廖健富坦言，早有簽下複數年約的想法，但當球團端出「5年合約」時仍感到驚喜，「說真的有嚇一跳，謝謝球團這麼有誠意。」

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他也提到，隨著隊上學長陳俊秀、朱育賢等人陸續轉隊，自己已從昔日的潛力股蛻變為肩負責任的中生代，「以前進來還有學長撐著，現在換我變成學長了，也更知道他們當時的重要性，自己必須更有責任感。」

球團並未公開實際月薪數字，僅公布合約總值。副領隊沈鈺傑表示，之所以仍給出長約，主要是看重廖健富的打擊天賦與潛力，「基本上他的打擊就是毋庸置疑，只要沒有受傷，他就是聯盟頂尖的打者。我們希望這份合約能幫助他安定下來，也期待他打出MVP級的表現。」

廖健富2023年首次打滿規定打席，繳出OPS .910、83分打點成為聯盟打點王。沈鈺傑認為，「只要他整年出賽、有完整打數，就能作出適時貢獻，他的棒子對球隊來說非常重要。」

不過，2024年球季廖健富受到右大腿拉傷影響，僅出賽77場，OPS下降至.784，表現略低於生涯平均。談及今年目標，廖健富直言，「當然還是健康，我想只要能健康出賽，成績自然會慢慢出現。如果你沒有出賽，一切就是0。」他也強調，希望能用實際表現幫助球隊，扛起球隊所期待的責任與角色。

關鍵字： 棒球續約樂天桃猿廖健富球員中職

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