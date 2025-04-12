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NBA中鋒史上首人！約基奇單季「場均大三元」　率金塊逆轉灰熊

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）今（12）日迎來歷史之夜，他在迎戰灰熊一役繳出26分、16籃板、13助攻，達成本季第34次大三元，成為NBA史上首位達成單季「場均大三元」的中鋒，更率隊完成15分逆轉，丹佛終場以117比109收下關鍵勝利。

約基奇開局進攻節奏稍慢，不過當他送出本場第4次助攻時，就確定他本季將達成「場均大三元」的壯舉。根據統計，過去僅有衛斯布魯克（Russell Westbrook）與名人堂傳奇羅伯森（Oscar Robertson）曾完成此紀錄，約基奇成為NBA史上第3人，更是中鋒位置上的第1人。

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▲▼金塊約基奇連續缺席勇士、湖人的比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇完成單季場均大三元壯舉，成為NBA史上第一位達成此紀錄的中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

金塊今日展現強大韌性，在上半場最多落後15分的劣勢下反撲，最終以117比109逆轉擊敗灰熊。陣中主力戈登（Aaron Gordon）此役火力全開，攻下全場最高的33分；剛從右腳踝扭傷中復出的主控莫瑞（Jamal Murray）貢獻15分，並多次命中關鍵球；衛少替補上場也表現不俗，攻下14分。

此役過後，金塊戰績升至49勝32敗，穩住西區季後賽主場優勢競爭位置，灰熊則跌到47勝34敗。

關鍵字： NBA金塊約基奇

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