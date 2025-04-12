NBA中鋒史上首人！約基奇單季「場均大三元」　率金塊逆轉灰熊

???? NIKOLA JOKIĆ MAKES MORE HISTORY ????



Tonight, Joker secured another record, as he will AVERAGE a triple-double in the 2024-25 campaign ????



He joins Russell Westbrook (4x) and Oscar Robertson as the ONLY players in NBA history to accomplish this feat. pic.twitter.com/OBTb5j0Ka3 — NBA (@NBA) April 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）今（12）日迎來歷史之夜，他在迎戰灰熊一役繳出26分、16籃板、13助攻，達成本季第34次大三元，成為NBA史上首位達成單季「場均大三元」的中鋒，更率隊完成15分逆轉，丹佛終場以117比109收下關鍵勝利。

Nikola Jokić notched his 34th triple-double of the season on the night he entered the triple-double history books!



???? 26 PTS

???? 16 REB

???? 13 AST



Nuggets get a vital win in the Western Conference standings ???? pic.twitter.com/5Gb7bOqdDg — NBA (@NBA) April 12, 2025

約基奇開局進攻節奏稍慢，不過當他送出本場第4次助攻時，就確定他本季將達成「場均大三元」的壯舉。根據統計，過去僅有衛斯布魯克（Russell Westbrook）與名人堂傳奇羅伯森（Oscar Robertson）曾完成此紀錄，約基奇成為NBA史上第3人，更是中鋒位置上的第1人。

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▲約基奇完成單季場均大三元壯舉，成為NBA史上第一位達成此紀錄的中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

金塊今日展現強大韌性，在上半場最多落後15分的劣勢下反撲，最終以117比109逆轉擊敗灰熊。陣中主力戈登（Aaron Gordon）此役火力全開，攻下全場最高的33分；剛從右腳踝扭傷中復出的主控莫瑞（Jamal Murray）貢獻15分，並多次命中關鍵球；衛少替補上場也表現不俗，攻下14分。

此役過後，金塊戰績升至49勝32敗，穩住西區季後賽主場優勢競爭位置，灰熊則跌到47勝34敗。