李政厚首局砲轟史卓曼！　巨人9比1客場痛宰洋基摘勝　

▲李政厚首局開轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巨人今天(12日)客場出戰洋基,巨人打線首局就給洋基先發史卓曼(Marcus Stroman)下足馬威,單局選到三次保送並敲出四支安打,其中包括南韓強打「風之孫」李政厚三分砲在內灌進5分,這場比賽一度因雨暫停半小時,6局上半打完就裁定比賽,終場巨人9比1痛宰洋基,賞給條紋軍團近五戰第四敗。

1局上半客隊巨人來勢洶洶,靠著安打及保送進佔一、二壘後,下一棒李政厚鎖定洋基先發史卓曼一顆89英里失投伸卡球,一棒夯出右外野大牆幫助球隊3比0取得領先,隨後史卓曼控球走鐘再連投兩保送,第六棒韋德(LaMonte Wade Jr)抓準機會擊出2分打點二壘安打,巨人單局暢打十人次,以5比0遙遙領先。

2局下半主場洋基發動進攻,沃爾普(Anthony Volpe)保送上壘後,威爾斯(Austin Wells)的二壘安打幫助條紋大軍破蛋成功;後續比賽洋基一共動用4名牛棚投手採取車輪戰,但還是無法壓住巨人打線再掉4分,最終比賽6局上半打完就裁定比賽,巨人以9比1痛宰洋基收下勝利。

Austin Wells gets the Yankees on the board with an RBI double that was JUST short of being a two-run HR pic.twitter.com/u08qXAg4N1