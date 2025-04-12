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李政厚首局砲轟史卓曼！　巨人9比1客場痛宰洋基摘勝　

▲▼李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚首局開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巨人今天（12日）客場出戰洋基，巨人打線首局就給洋基先發史卓曼（Marcus Stroman）下足馬威，單局選到三次保送並敲出四支安打，其中包括南韓強打「風之孫」李政厚三分砲在內灌進5分，這場比賽一度因雨暫停半小時，6局上半打完就裁定比賽，終場巨人9比1痛宰洋基，賞給條紋軍團近五戰第四敗。

1局上半客隊巨人來勢洶洶，靠著安打及保送進佔一、二壘後，下一棒李政厚鎖定洋基先發史卓曼一顆89英里失投伸卡球，一棒夯出右外野大牆幫助球隊3比0取得領先，隨後史卓曼控球走鐘再連投兩保送，第六棒韋德（LaMonte Wade Jr）抓準機會擊出2分打點二壘安打，巨人單局暢打十人次，以5比0遙遙領先。

2局下半主場洋基發動進攻，沃爾普（Anthony Volpe）保送上壘後，威爾斯（Austin Wells）的二壘安打幫助條紋大軍破蛋成功；後續比賽洋基一共動用4名牛棚投手採取車輪戰，但還是無法壓住巨人打線再掉4分，最終比賽6局上半打完就裁定比賽，巨人以9比1痛宰洋基收下勝利。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，史卓曼的左膝出現狀況，因此球隊安排他前往醫院進行檢查，「他的左膝讓他感到不舒服，」布恩說道，「他在這裡拍了X光，我想他後來去了醫院做進一步檢查，我們會看看明天有什麼結果。」

布恩指出，史卓曼是在退場後才通報膝蓋不適的情況，當時他在第一局只解決兩名打者，總共丟了5分，目前尚不清楚這次膝傷是否會讓史卓曼缺陣一段時間，但值得注意的是洋基正準備讓施密特（Clarke Schmidt）重返先發輪值。布恩表示，洋基很可能在五到六天內讓他重返先發，不過尚未透露將會取代哪一位投手的位置。

關鍵字： MLB紐約洋基舊金山巨人李政厚

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