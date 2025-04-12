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發球失靈3盤遭逆轉　希臘男神賽後悲喊：真的讓人心碎

▲▼西西帕斯。（圖／翻攝自X／Bobby_Locks23）

▲西西帕斯。（圖／翻攝自X／Bobby_Locks23）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽8強，「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在激戰2小時21分後，先盛後衰以6比1、3比6、4比6三盤不敵義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）；三屆冠軍止步8強，西西帕斯賽後表示真的很難接受，坦言著實讓自己心碎。

「發球絕對是這場比賽中缺失的一環，而且在我需要它的時候，它也沒有幫上忙，」世界排名高居第16的西西帕斯賽後說道，「從第二盤開始到整場結束，我幾乎都是只靠一發球在撐場。」

根據ATP官方統計數據，西西帕斯本戰一發成功率僅剩49%，在決勝盤3比3面臨關鍵破發危機上，西西帕斯甚至出現雙發失誤送出破發大禮，最終穆塞蒂把握機會拿下二、三兩盤逆轉勝出。西西帕斯在決勝盤的一發成功率更是低到28次發球僅命中8次（28.5%）。

「這真的很難接受，我在這片球場打得這麼有信心，卻沒能贏下這場，我覺得自己完全有理由能贏得比賽，真的讓人心碎，」西西帕斯補充道。

西西帕斯本賽季戰績為13勝7敗，本戰他出現了高達45次非受迫性失誤，其中23記來自他一向穩定的正拍，「我真的覺得今天自己能做得更多，我錯過了好多我平常從不會失誤的正拍，」西西帕斯說，「其實看到那些正拍出界或掛網，我自己都很驚訝。」

關鍵字： ATP西西帕斯蒙地卡羅大師賽穆塞蒂

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