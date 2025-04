發球失靈3盤遭逆轉　希臘男神賽後悲喊：真的讓人心碎

▲西西帕斯。(圖/翻攝自X/Bobby_Locks23)



實習記者胡冠辰/綜合報導

蒙地卡羅大師賽8強,「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在激戰2小時21分後,先盛後衰以6比1、3比6、4比6三盤不敵義大利好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti);三屆冠軍止步8強,西西帕斯賽後表示真的很難接受,坦言著實讓自己心碎。

Lorenzo Musetti in the last nine months:



- First Grand Slam semis (2024 Wimbledon)

- First Olympic semis (Paris 2024 Olympics)

- First Masters 1000 semis (2025 Monte-Carlo)



Big time pic.twitter.com/RnLp1IOyCS