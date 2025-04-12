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連拿12局上演「雙貝果」　德米瑙爾強勢晉級蒙地卡羅4強

▲▼德米瑙爾。（圖／翻攝自X／alexdeminaur）

▲德米瑙爾。（圖／翻攝自X／alexdeminaur）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽8強，澳洲好手德米瑙爾（Alex de Minaur）展現火熱狀態，全場僅花44分鐘便以6比0、6比0直落二橫掃保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）；德米瑙爾生涯第三次闖進ATP紅土巡迴賽四強，也是自2013年費德勒（Roger Federer）在哈雷八強戰以雙貝果擊敗茲維列夫（Mischa Zverev）以來，ATP巡迴賽八強戰首次出現「雙貝果」比賽。

整場比賽狄米特羅夫正拍失靈表現掙扎、難以進入比賽節奏；德米瑙爾從底線不斷施壓，首盤僅出現6次非受迫性失誤，僅花23分鐘就輕鬆拿下首盤，次盤德米瑙爾的節奏依舊強勢，開局以一記完美的挑球再度破發，最終毫不費力拿下比賽勝利，晉級四強。

「我職業生涯初期在紅土上遇到不少困難，我不太理解該怎麼打這個場地，隨著歲月過去，我開始理解如何利用自身優勢，成為這個場地上的難纏對手，我很開心每年都在進步，」德米瑙爾賽後談到自己在紅土上的進步時說道，「在紅土上，重點不是擊出強勁有力的球，而是要學會打開場地、利用角度、高度與變速，找到進攻與防守之間的平衡。」

這場勝利是德米瑙爾本季第20場勝利，讓他穩居2025年ATP巡迴賽勝場數最多球員，目前德米瑙爾在ATP排名中名列第10，本季戰績則為20勝6負；排名第二的分別是艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與達比多維奇（Alejandro Davidovich Fokina），兩人同日在蒙地卡羅也取得第18勝，將於四強賽交鋒。

關鍵字： ATP蒙地卡羅大師賽德米瑙爾狄米特羅夫

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