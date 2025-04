連拿12局上演「雙貝果」　德米瑙爾強勢晉級蒙地卡羅4強

▲德米瑙爾。(圖/翻攝自X/alexdeminaur)



實習記者胡冠辰/綜合報導

蒙地卡羅大師賽8強,澳洲好手德米瑙爾(Alex de Minaur)展現火熱狀態,全場僅花44分鐘便以6比0、6比0直落二橫掃保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov);德米瑙爾生涯第三次闖進ATP紅土巡迴賽四強,也是自2013年費德勒(Roger Federer)在哈雷八強戰以雙貝果擊敗茲維列夫(Mischa Zverev)以來,ATP巡迴賽八強戰首次出現「雙貝果」比賽。

整場比賽狄米特羅夫正拍失靈表現掙扎、難以進入比賽節奏;德米瑙爾從底線不斷施壓,首盤僅出現6次非受迫性失誤,僅花23分鐘就輕鬆拿下首盤,次盤德米瑙爾的節奏依舊強勢,開局以一記完美的挑球再度破發,最終毫不費力拿下比賽勝利,晉級四強。

「我職業生涯初期在紅土上遇到不少困難,我不太理解該怎麼打這個場地,隨著歲月過去,我開始理解如何利用自身優勢,成為這個場地上的難纏對手,我很開心每年都在進步,」德米瑙爾賽後談到自己在紅土上的進步時說道,「在紅土上,重點不是擊出強勁有力的球,而是要學會打開場地、利用角度、高度與變速,找到進攻與防守之間的平衡。」

