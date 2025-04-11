高錦瑋扭傷倒地後砍追平三分　雲豹「拒絕被逆轉」本季首勝海神

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今（11日）晚在主場迎戰高雄全家海神，儘管在第4節最後2分29秒一度遭反超，最終仍靠著扭傷腳踝的高錦瑋砍進追平三分，再與艾吉攜手命中關鍵4罰，最終以107比103收下本季對海神的首勝，也是近期的2連勝。

賽前戰績下滑到TPBL倒數第2的雲豹，今晚再次坐鎮主場迎戰海神，兩隊本季過去4次交手，雲豹全敗下陣來，不過他們此戰在雙洋將克羅馬、圖霸上半場合砍31分帶領下，取得58比49、9分領先。

雲豹第3節持續擴大差距，一度拉開20分領先，但海神並沒有就此放棄比賽，在此節中段開啟「追分模式」，邱子軒、于煥亞攜手開火，包辦了球隊單節31分當中的23分，將比數逼近到80比83僅3分差，重拾贏球希望。

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▲雲豹主控高錦瑋末節一度扭傷，堅持繼續拚戰砍進關鍵追平三分。（圖／台啤永豐雲豹提供，下同）

雙方決勝節形成拉鋸戰，終場前5分26秒，雲豹主控高錦瑋在外線出手，落地時踩到了海神蘇文儒的腳，當場扭到腳踝，一度痛苦倒地，蘇文儒因為沒給高錦瑋下落空間，裁判看了重播畫面後，給了他一次違反運動精神犯規。

不幸中的大幸是，高錦瑋看起來並無大礙，他站上罰球線命中2罰， 並持續留在場上奮戰，在海神最後2分29秒將比數反超為101比98後，高錦瑋接獲克羅馬的助攻，命中追平三分，這也是他本場唯一的一記三分球，但價值連城。

比賽進入讀秒階段，艾吉與高錦瑋把握住關鍵4罰，替雲豹守住了勝果，終場以107比103力壓海神。

此役雲豹以克羅馬表現最為搶眼，他攻下32分、7籃板和7助攻；高錦瑋16投4中雖手感不佳，但靠著11罰10中的穩健罰球表現，依舊貢獻19分，末節還有關鍵演出。海神方面，于煥亞、邱子軒各得21分，無奈最終功虧一簣。

雲豹總教練查爾斯賽後表示，這是一場非常接近的比賽，「雖然我們最多領先20分，而在海神第4節開始進球時，我們在防守上沒有做得很完美，但在面對全聯盟身體素質最好的海神，我們能站上罰球線48次、投進了36分，是能夠獲勝的關鍵，功勞全部都要歸給球員。」

高錦瑋則說，「雖然自己今天三分球手感不是那麼好，但比賽就是這樣，一定要保持自信心，所以我每次都會想要把握住機會。」他也談到自己的傷勢，「倒地當下其實腳踝真的很痛，我心裡有點擔心，但我知道他（蘇文儒）不是故意的，之後會再去找防護員檢查，看是不是有額外或是更嚴重的傷勢。」