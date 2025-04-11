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兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

▲▼ 中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 中信兄弟德保拉 。（圖資料照／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟今（11日）作客樂天桃猿，打線火力全面引爆，全場灌進20支安打，終場以15比4大勝對手，收下近期6連勝。賽後總教練平野惠一盛讚打擊策略執行到位，也肯定野手積極進攻的態度，「今天換打者幫投手減輕一下負擔了！」

平野惠一表示，前幾場比賽較多是靠投手表現拿下勝利，而今天則是打線接手發威，「攻擊策略做得非常好，野手有滿滿想法，大家有很強烈的執行意識，能夠打下這麼多分數真的太好了。」

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對於成功突破桃猿先發投手波賽樂的關鍵，他語帶保留，「之後可能還會碰到對方，就不多透露了。我們盡量做出一些讓對手不舒服、不喜歡的行動，讓他投起來不自在。」

儘管比賽中段就取得大幅領先，平野也提到牛棚仍有可改進之處，「這種大比分領先的狀況，其實對投手來說反而更困難，我覺得唯一需要進步的地方就是減少保送。這種情況下就不需要再投出保送。」

▲▼ 平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一 。（圖資料照／記者王真魚攝）

平野也透露近期向全隊灌輸一套戰略思維，「現在3連戰，像今天這種大比分，投手就是減少用球數，相對地，攻擊就要更多纏鬥，讓對方丟更多球，用這樣的想法告訴全隊。」他強調，一場好的比賽就是縮短守備時間，拉長攻擊時間。

德保拉本季3場先發已有2場未達到優質先發（6局以上），今日僅投5局失4分。對此平野惠一表示，「相信不用我說，他自己應該知道。以今天這種比賽，原本希望是先發投手能撐到第7局，但我想不需要我再多說，他會懂。」

對於此戰關鍵，平野點出首局先丟3分後，球隊馬上反攻追平是轉捩點，「今天最重要的時刻是第2局立刻追回3分，這是整場比賽的關鍵轉折。」

關鍵字： 棒球中信兄弟平野惠一樂天桃猿勝利

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