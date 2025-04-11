運動雲

>

詹皇攻佔芭比宇宙！化身最強肯尼　4月14日開搶

▲Mattel推出詹姆斯（LeBron James）肯尼娃娃。（圖／翻攝Mattel 臉書）▲Mattel推出詹姆斯（LeBron James）肯尼娃娃。（圖／翻攝Mattel 臉書，下同）

記者林懿捷／綜合報導

從籃球場到粉紅宇宙，NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次打破界線！玩具龍頭美泰兒（Mattel）正式宣布詹姆斯擔任品牌史上首位「肯尼大使」（Kenbassadors），並推出詹皇版「肯尼娃娃」，為芭比娃娃65週年添上最潮的一筆。

美泰兒發聲明指出，詹姆斯在過去20年間無論在文化、時尚、體育或社群影響力上都極具代表性，因此由他擔任這個新角色可說實至名歸。

這款LeBron芭比娃娃高度比標準肯尼略高，穿著校隊外套、Nike運動鞋，配上Beats耳機，滿滿街頭時尚感。產品介紹也特別點出他的成長背景與公益故事：來自阿克倫貧民窟、成為籃球傳奇後，他創辦「詹姆斯家庭基金會」，從教育、住房、醫療到職業訓練全面投入社區回饋，展現真正MVP精神。
 

▲Mattel推出詹姆斯（LeBron James）肯尼娃娃。（圖／翻攝Mattel 臉書）
▲詹皇肯尼娃娃，預計將成為收藏迷與粉絲瘋搶的話題新寵。


詹姆斯本人也對這次合作感到興奮與榮幸，他說：「童年時能有些好榜樣，他們鼓勵我，教導我要通過努力和堅持完成夢想。如今作為大人，我深知孩子需要能學習的楷模有多重要。」該款聯名娃娃將於4月14日起在指定美泰兒門市與線上平台開賣，預計將引發收藏家與球迷搶購潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...


其實，美泰兒早有將運動員打造成芭比的經驗，包括網壇天后大威廉絲（Venus Williams）等9位女性體育明星皆曾推出聯名芭比娃娃。這不僅是品牌紀念65週年，更是為了向在各領域發光發熱的運動明星致敬。

▼詹姆斯進軍芭比宇宙，跨界話題爆棚！

▲Mattel推出詹姆斯（LeBron James）肯尼娃娃。（圖／翻攝Mattel 臉書）

關鍵字： Mattel美泰兒LeBron James詹姆斯詹皇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

5柳志炫警戒台灣！韓國點名旅美強投

最新新聞

1黃恩賜代班關門發抖：真的會心臟病！

2邱智呈揮空率太高　餅總點出打線「適時一擊」

3鑀龍升一軍　曹祐齊週日本季初登板

4平野曝呂彥青傷況　感動黃恩賜代班

5比起好球帶　平野更在意這規則

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366