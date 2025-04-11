詹皇攻佔芭比宇宙！化身最強肯尼　4月14日開搶

▲Mattel推出詹姆斯（LeBron James）肯尼娃娃。（圖／翻攝Mattel 臉書，下同）

記者林懿捷／綜合報導

從籃球場到粉紅宇宙，NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次打破界線！玩具龍頭美泰兒（Mattel）正式宣布詹姆斯擔任品牌史上首位「肯尼大使」（Kenbassadors），並推出詹皇版「肯尼娃娃」，為芭比娃娃65週年添上最潮的一筆。



美泰兒發聲明指出，詹姆斯在過去20年間無論在文化、時尚、體育或社群影響力上都極具代表性，因此由他擔任這個新角色可說實至名歸。



這款LeBron芭比娃娃高度比標準肯尼略高，穿著校隊外套、Nike運動鞋，配上Beats耳機，滿滿街頭時尚感。產品介紹也特別點出他的成長背景與公益故事：來自阿克倫貧民窟、成為籃球傳奇後，他創辦「詹姆斯家庭基金會」，從教育、住房、醫療到職業訓練全面投入社區回饋，展現真正MVP精神。





▲詹皇肯尼娃娃，預計將成為收藏迷與粉絲瘋搶的話題新寵。



詹姆斯本人也對這次合作感到興奮與榮幸，他說：「童年時能有些好榜樣，他們鼓勵我，教導我要通過努力和堅持完成夢想。如今作為大人，我深知孩子需要能學習的楷模有多重要。」該款聯名娃娃將於4月14日起在指定美泰兒門市與線上平台開賣，預計將引發收藏家與球迷搶購潮。

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其實，美泰兒早有將運動員打造成芭比的經驗，包括網壇天后大威廉絲（Venus Williams）等9位女性體育明星皆曾推出聯名芭比娃娃。這不僅是品牌紀念65週年，更是為了向在各領域發光發熱的運動明星致敬。

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