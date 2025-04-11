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勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加近況起伏不定，復出後數據明顯下滑。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自3月14日傷癒歸隊以來，勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）在球隊的角色出現變化，出賽時間與表現皆不如傷前，主帥柯爾（Steve Kerr）接受舊金山電台《95.7 The Game》專訪時坦言，庫明加與格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）3人難以共存於場上，並透露將持續「優先使用」能幫助贏球的陣容組合，間接為庫明加的未來投下變數。

柯爾今（11）日受訪時坦率地談到庫明加與格林、巴特勒在場上的化學效應，話語中透露出球隊未來調整方向的蛛絲馬跡，「每場比賽情況都不同。巴特勒加入球隊後，確實影響了庫明加在4號位上的出賽時間。毫無疑問，當巴特勒到來且我們開始贏球，我們自然會傾向使用能讓他發揮的陣容。那段期間庫明加也剛好因傷缺陣。」

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▲▼勇士天王柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士教頭柯爾直言庫明加、格林與巴特勒的場上搭配並不理想。（圖／達志影像／美聯社）

「我們那段時間大概打出17勝3敗的戰績，所以我們當然會繼續沿用這些有效陣容。但老實說，讓巴特勒、庫明加與格林同時上場的組合並不理想。我們需要更多空間感。這就是NBA的現實，球員必須隨時調整。」柯爾繼續說道。

柯爾也強調庫明加並沒有消極應對，「他非常努力訓練，上場時表現也不差。但我必須選擇我認為最有機會贏球的組合。有些比賽他會是關鍵像對湖人那場，但有些時候我會使用希爾德（Buddy Hield）、穆迪（Moses Moody）或培頓二世（Gary Payton II），一切都要視比賽狀況而定。」

數據也支持柯爾的說法，根據NBA官方統計，庫明加、巴特勒和格林3人同場時的淨效率值為-24.9，他們在11場比賽中僅合體38分鐘。

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林仍是庫明加的最大支持者，但3人陣容合體數據不佳。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，庫明加仍努力從小細節為球隊帶來貢獻，包括在防守端多次承擔防守對方主力的重任。格林在擊敗湖人後曾公開肯定他的防守表現，「他自己主動要求對位那些對手主力，這就說明了一切。我們在私下與公開場合都對他提出挑戰，而他做到了。他在進攻端表現很好，但防守端更是出色。」

本季前32場比賽，庫明加場均上場26分鐘，可得16.8分；但傷後14戰中，數據下降至場均21.1分鐘、12.4分。

隨著庫明加今夏將成為受限制自由球員，他的未來角色安排，甚至是動向充滿變數，尤其在巴特勒與格林兩人未來兩季都將留隊的前提下，若庫明加無法融入這個陣容組合，下一季要爭取更重要的角色，或許得另覓別的舞台。

關鍵字： NBA勇士庫明加格林巴特勒

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