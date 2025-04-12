美國掀起「風之美男」熱　美媒盛讚李政厚：打擊王、MVP熱門

▲巨人南韓球星「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於舊金山巨人的南韓球星李政厚本季火力全開，不僅在打擊率、長打能力上全面進化，連MLB官方與美國媒體都為他喝采，甚至被點名是國聯打擊王、MVP前5票選的熱門人選，引發全美陷入「李政厚熱潮」。

截至台灣時間4月11日，李政厚本季出賽11場，45打數敲出15支安打，打擊率為.333，OPS為0.908。與去年打擊率僅.262、OPS為0.641相比，有顯著提升。特別是二壘打數量高達7支，暫居全聯盟第1。

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雖然未開轟，但李政厚目前長打率已達0.533。一般來說，長打率突破5成即被視為具備強打能力的打者，而他能無須全壘打就超過這條門檻，展現驚人的「Gap Power」與擊球率。

If you haven't heard the Korean calls of Jung Hoo Lee's Major League leading seventh double of the season and Mike Yastrzemski's walk-ff homer, you need to.



Electric. pic.twitter.com/48lglRB117 — KNBR (@KNBR) April 10, 2025

李政厚從韓職時期便有「二壘安打製造機」美名，曾於2020年寫下單季49支二壘打的KBO新紀錄，去年轉戰MLB前也在86場比賽中擊出23支二壘打，進攻數據相當穩定。

他在美國的表現也獲得聯盟與球迷肯定，MLB官方YouTube頻道更在近日上傳標題為《李政厚2025賽季的驚人開局》的精華影片，引發大量留言，稱讚他為「風之美男」、「讓人想起鈴木一朗」以及「巨人球迷的希望」。

▲李政厚長相帥氣，美國球迷將其外號「風之孫」改為「風之美男」。（圖／達志影像／美聯社）

多家美國媒體也同步盛讚，《體育畫刊》指出李政厚已成為聯盟最佳打者之一，今年有望入選明星賽；《MLB.com》表示只要維持目前的二壘打產量，入選明星賽將是勢在必得；而《ESPN》更預測他將成為國聯打擊王，並於MVP票選中進入前5名，認為他比教士強打艾瓦雷茲（Luis Arraez）更具速度與長打潛力。