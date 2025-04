美國掀起「風之美男」熱　美媒盛讚李政厚：打擊王、MVP熱門

▲巨人南韓球星「風之孫」李政厚。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於舊金山巨人的南韓球星李政厚本季火力全開,不僅在打擊率、長打能力上全面進化,連MLB官方與美國媒體都為他喝采,甚至被點名是國聯打擊王、MVP前5票選的熱門人選,引發全美陷入「李政厚熱潮」。

截至台灣時間4月11日,李政厚本季出賽11場,45打數敲出15支安打,打擊率為.333,OPS為0.908。與去年打擊率僅.262、OPS為0.641相比,有顯著提升。特別是二壘打數量高達7支,暫居全聯盟第1。

雖然未開轟,但李政厚目前長打率已達0.533。一般來說,長打率突破5成即被視為具備強打能力的打者,而他能無須全壘打就超過這條門檻,展現驚人的「Gap Power」與擊球率。

