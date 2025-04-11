火箭3D前鋒之子代表日本出賽　2027年NBA選秀前10呼聲高

▲前火箭3D前鋒亞瑞沙、亞瑞沙兒子塔吉的幼時照片。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前火箭3D前鋒亞瑞沙（Trevor Ariza）之子、年僅17歲的籃球新星塔吉（Tajh Ariza），將代表日本參加2025年NIKE籃球峰會（NIKE Hoop Summit）世界隊。同時他被外界看好，有望在2027年NBA選秀以前10順位進入聯盟。

塔吉出生於洛杉磯，但母親具有日裔血統，使他得以代表日本出賽，他目前正積極學習日文，並計劃於今夏造訪東京。根據《Basketball King》報導，塔吉在本季高中賽場繳出場均27分、15籃板、7助攻的全能成績單，並已獲得堪薩斯大學、UCLA、肯塔基大學等美國頂尖籃球名校的招募，有望於2027年NBA選秀成為前10順位的熱門人選。

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The following schools have been in to see 5 Tajh Ariza this season, he tells @On3Recruits:



Alabama, Arkansas, Kansas, Kentucky, Michigan, Nebraska, Oregon, USC, and Washington. https://t.co/UWtTMH04Ph pic.twitter.com/2C5UOJOzEr — Joe Tipton (@TiptonEdits) February 14, 2025

在這屆NIKE籃球峰會世界隊中，塔吉是最年輕的入選球員。這項賽事歷年來邀請世界各地頂尖青年球員與美國U19精英對抗，戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）、唐西奇（Luka Doncic）、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人都曾在此出賽。

Tajh Ariza (no. 14 ESPN 60) led Westchester with 19 points and 8 rebounds to win the LA City Section Open Division title pic.twitter.com/56baGXKILN — SportsCenter NEXT (@SCNext) March 1, 2025

塔吉對於此次獲選表示，「能以日本代表的身份參加2025年的NIKE籃球峰會，我感到非常榮幸，日本的血統對我與我的家族來說意義重大，能在球場上展現這份驕傲，我非常期待這次機會。」