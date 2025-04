火箭3D前鋒之子代表日本出賽　2027年NBA選秀前10呼聲高

▲前火箭3D前鋒亞瑞沙、亞瑞沙兒子塔吉的幼時照片。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前火箭3D前鋒亞瑞沙(Trevor Ariza)之子、年僅17歲的籃球新星塔吉(Tajh Ariza),將代表日本參加2025年NIKE籃球峰會(NIKE Hoop Summit)世界隊。同時他被外界看好,有望在2027年NBA選秀以前10順位進入聯盟。

塔吉出生於洛杉磯,但母親具有日裔血統,使他得以代表日本出賽,他目前正積極學習日文,並計劃於今夏造訪東京。根據《Basketball King》報導,塔吉在本季高中賽場繳出場均27分、15籃板、7助攻的全能成績單,並已獲得堪薩斯大學、UCLA、肯塔基大學等美國頂尖籃球名校的招募,有望於2027年NBA選秀成為前10順位的熱門人選。

The following schools have been in to see 5 Tajh Ariza this season, he tells @On3Recruits:



Alabama, Arkansas, Kansas, Kentucky, Michigan, Nebraska, Oregon, USC, and Washington. https://t.co/UWtTMH04Ph pic.twitter.com/2C5UOJOzEr