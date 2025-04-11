NBA史上最狂！溜馬連107場主場得分破百　騎士主帥遭驅逐不後悔

100+ points in 107 straight games at @GainbridgeFH ????



we have set a new @NBA record with 107 consecutive games with 100+ points at home, breaking the Spurs record set between 1978-1981. pic.twitter.com/OCfLU0rP5l — Indiana Pacers (@Pacers) April 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（11）日在主場以114比112險勝東區龍頭騎士，收下關鍵一勝，也改寫了NBA歷史，成為史上主場連續「得分破百」最多場次的隊伍。此戰是溜馬連續第107場主場得分破百，超越馬刺在1978至1981年間創下的106場紀錄。

騎士今日輪休多名主力，包括「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）、主控賈蘭德（Darius Garland）、長人莫布里（Evan Mobley）與射手斯特魯斯（Max Strus）等都高掛免戰牌，但由「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的溜馬打得並不輕鬆，騎士的替補陣容帶給印第安納極大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓繳出全能數據，帶領溜馬守住勝利。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓最後3分多鐘連飆兩記三分，將分差擴大到6分，但騎士終場前34秒一度追到1分差，泰森（Jaylon Tyson）的壓哨後仰跳投奪框而出，差一步將比賽逼進延長賽。

HC Kenny Atkinson just got EJECTED from Pacers-Cavs after he wanted a foul called on this bucket ????



He got hit with a double-technical pic.twitter.com/s800poJyBt — Bleacher Report (@BleacherReport) April 11, 2025

值得一提的是，騎士這一戰有2人遭到驅逐，主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）僅打半場就被趕出場，讓陣容更加單薄，卻未影響團隊士氣。教頭亞特金森（Kenny Atkinson）第3節也因不滿老將湯普森（Tristan Thompson）未獲哨音，當場暴怒要找裁判理論，因而連吞兩次技術犯規被趕出場，他的怒吼聲響徹球館。

▲騎士教頭亞特金森因替湯普森出頭而遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

「我不後悔，我必須替湯普森出頭。14年資歷的老將、NBA冠軍得主，他值得更多尊重，我絕對無法放過這一球。」亞特金森賽後強硬表示，他這次護將行為也成功激勵全隊。

溜馬方面，全隊7人得分上雙，哈利伯頓攻下23分、10助攻、8籃板，成為勝負分水嶺；奈史密斯（Aaron Nesmith）貢獻22分；沃克（Jarace Walker）與透納（Myles Turner）聯手拿下28分。

溜馬目前戰績為49勝31敗，位居東區第4，僅落後第3的尼克1場勝差，季後賽種子排序仍有懸念。

▲溜馬締造主場連107場得分破百的NBA新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）