運動雲

>

NBA史上最狂！溜馬連107場主場得分破百　騎士主帥遭驅逐不後悔

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（11）日在主場以114比112險勝東區龍頭騎士，收下關鍵一勝，也改寫了NBA歷史，成為史上主場連續「得分破百」最多場次的隊伍。此戰是溜馬連續第107場主場得分破百，超越馬刺在1978至1981年間創下的106場紀錄。

騎士今日輪休多名主力，包括「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）、主控賈蘭德（Darius Garland）、長人莫布里（Evan Mobley）與射手斯特魯斯（Max Strus）等都高掛免戰牌，但由「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的溜馬打得並不輕鬆，騎士的替補陣容帶給印第安納極大壓力。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士主帥亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓繳出全能數據，帶領溜馬守住勝利。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓最後3分多鐘連飆兩記三分，將分差擴大到6分，但騎士終場前34秒一度追到1分差，泰森（Jaylon Tyson）的壓哨後仰跳投奪框而出，差一步將比賽逼進延長賽。

值得一提的是，騎士這一戰有2人遭到驅逐，主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）僅打半場就被趕出場，讓陣容更加單薄，卻未影響團隊士氣。教頭亞特金森（Kenny Atkinson）第3節也因不滿老將湯普森（Tristan Thompson）未獲哨音，當場暴怒要找裁判理論，因而連吞兩次技術犯規被趕出場，他的怒吼聲響徹球館。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士主帥亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士教頭亞特金森因替湯普森出頭而遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

「我不後悔，我必須替湯普森出頭。14年資歷的老將、NBA冠軍得主，他值得更多尊重，我絕對無法放過這一球。」亞特金森賽後強硬表示，他這次護將行為也成功激勵全隊。

溜馬方面，全隊7人得分上雙，哈利伯頓攻下23分、10助攻、8籃板，成為勝負分水嶺；奈史密斯（Aaron Nesmith）貢獻22分；沃克（Jarace Walker）與透納（Myles Turner）聯手拿下28分。

溜馬目前戰績為49勝31敗，位居東區第4，僅落後第3的尼克1場勝差，季後賽種子排序仍有懸念。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士主帥亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬締造主場連107場得分破百的NBA新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬騎士哈利伯頓亞特金森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

5柳志炫警戒台灣！韓國點名旅美強投

最新新聞

1NBA火箭3D前鋒之子代表日本出賽

2歐祖納再見轟　勇士4比2退費城人　

3114全中運聖火傳抵雲林　副縣長謝淑亞接棒

4熱刺主帥對「足球之神」感到沮喪

5老鷹神偷超越艾佛森　成21世紀抄截王

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366