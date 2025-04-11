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歐霸8強戰平法蘭克福　熱刺主帥：對「足球之神」感到沮喪

▲熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）。（圖／路透）

▲熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐足總歐洲聯賽今（11日）凌晨由英超勁旅熱刺主場迎戰德甲豪門法蘭克福，熱刺在上半場憑藉著波洛（Pedro Porro）的進球扳平比分，最終雙方1比1握手言和。賽後熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）對球隊沒能把握得分機會感到沮喪，並表示熱刺本賽季似乎得不到「足球之神」的眷顧。

開賽第6分鐘客隊法蘭克福就靠著埃基蒂凱（Hugo Ekitike）的進球早早打破僵局建立領先，第26分鐘熱刺波洛則利用巧妙的射門幫助球隊1比1扳平比分。

之後熱刺不斷狂轟濫炸球門尋求領先，卻始終敗興而歸，第55分鐘貝里瓦爾（Lucas Bergvall）的射門擊中門框，隨後本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）的頭球也擊中橫樑，法蘭克福門將桑托斯（Kauã Santos）本戰表現神勇，多次擋出熱刺射門，補時階段更撲出范德芬（Micky van de Ven）的頭槌，讓熱刺無緣絕殺，最終雙方1比1握手言和。

「我已經接受了今年足球之神不看我們的現實，他顯然忙著關照其他球隊和其他教練了，所以我們今年想要的任何成果，都得靠自己爭取。」賽後熱刺主帥波斯特科格魯失落說道。

歐霸盃是熱刺本季唯一爭取獎盃的機會，此前他們已經連續17年沒有任何一座冠軍。雖然今天沒能拿下勝利，但波斯特科格魯仍對部分球員的表現感到滿意，「我認為本坦庫爾表現非常出色，兩位邊後衛無論在防守還是持球方面都製造了很多威脅，羅梅羅（Cristian Romero）和范德芬也很好地限制對手的進攻威脅，除了我們丟的那個球，那是唯一的遺憾。」

「前場三人組和麥迪遜（James Maddison）之間的配合很有創造力，對這些小伙子我已經無可挑剔，尤其是下半場創造了那麼多機會，我們雖然沒能贏下比賽，但我對球員們的表現已經無話可說。」波斯特科格魯最後說道。

關鍵字： 歐霸盃足球熱刺

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