歐霸8強戰平法蘭克福　熱刺主帥：對「足球之神」感到沮喪

▲熱刺主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐足總歐洲聯賽今(11日)凌晨由英超勁旅熱刺主場迎戰德甲豪門法蘭克福,熱刺在上半場憑藉著波洛(Pedro Porro)的進球扳平比分,最終雙方1比1握手言和。賽後熱刺主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)對球隊沒能把握得分機會感到沮喪,並表示熱刺本賽季似乎得不到「足球之神」的眷顧。

Full-time in the first leg. pic.twitter.com/E98Ci5TOZZ