新慶祝動作不是「丟手榴彈」　灰熊一哥莫蘭特曝創意來源

▲莫蘭特新慶祝姿勢。（圖／翻攝自X／@ClutchPoints）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）近日在場上使出一套引發熱議的全新慶祝動作，外界普遍認為他是在模仿「丟手榴彈」的動作，不過他本人出面澄清，「不是你們以為的那樣。」

事情起源於幾天前，莫蘭特因重複使用「開槍手勢」慶祝動作，被NBA罰款並警告禁止再做。隨後，他改用了看似「丟手榴彈」的新慶祝方式，引發球迷與媒體關注是否又在「玩軍火」。

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Ja Morant was issued a warning by the NBA for making a gun gesture on Tuesday night.



Tonight, he brought the celebration back. pic.twitter.com/p71Z70oKup — The Athletic (@TheAthletic) April 4, 2025

根據《Grind City Media》記者華萊士（Michael Wallace）在《Gary Parrish Show》節目上的轉述，莫蘭特表示他只是「做自己」，他對華萊士說，「我經歷了很多事，我現在只想忠於自己，然後封鎖所有雜音。」

莫蘭特解釋新動作的設計概念，「我只是把我的話語『丟出去』，然後『封鎖雜音』。你們看到的不是什麼炸彈，是我在傳遞訊息、表達我想說的話，接著我就把那些回來的噪音關起來，這就是我想傳達的。」

華萊士坦言自己聽完忍不住笑了出來，但莫蘭特看起來相當認真。這番話儘管讓人摸不著頭緒，但至少目前聯盟尚未對這個新手勢做出懲處。莫蘭特也在今（11）日對戰灰狼的比賽中，再度使用這招，似乎打算一路「丟話語、擋雜音」下去。