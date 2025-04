新慶祝動作不是「丟手榴彈」　灰熊一哥莫蘭特曝創意來源

▲莫蘭特新慶祝姿勢。(圖/翻攝自X/@ClutchPoints)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)近日在場上使出一套引發熱議的全新慶祝動作,外界普遍認為他是在模仿「丟手榴彈」的動作,不過他本人出面澄清,「不是你們以為的那樣。」

事情起源於幾天前,莫蘭特因重複使用「開槍手勢」慶祝動作,被NBA罰款並警告禁止再做。隨後,他改用了看似「丟手榴彈」的新慶祝方式,引發球迷與媒體關注是否又在「玩軍火」。

Ja Morant was issued a warning by the NBA for making a gun gesture on Tuesday night.



Tonight, he brought the celebration back. pic.twitter.com/p71Z70oKup