運動雲

>

新慶祝動作不是「丟手榴彈」　灰熊一哥莫蘭特曝創意來源

▲▼莫蘭特新慶祝姿勢。（圖／翻攝自X／@ClutchPoints）

▲莫蘭特新慶祝姿勢。（圖／翻攝自X／@ClutchPoints）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）近日在場上使出一套引發熱議的全新慶祝動作，外界普遍認為他是在模仿「丟手榴彈」的動作，不過他本人出面澄清，「不是你們以為的那樣。」

事情起源於幾天前，莫蘭特因重複使用「開槍手勢」慶祝動作，被NBA罰款並警告禁止再做。隨後，他改用了看似「丟手榴彈」的新慶祝方式，引發球迷與媒體關注是否又在「玩軍火」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Grind City Media》記者華萊士（Michael Wallace）在《Gary Parrish Show》節目上的轉述，莫蘭特表示他只是「做自己」，他對華萊士說，「我經歷了很多事，我現在只想忠於自己，然後封鎖所有雜音。」

莫蘭特解釋新動作的設計概念，「我只是把我的話語『丟出去』，然後『封鎖雜音』。你們看到的不是什麼炸彈，是我在傳遞訊息、表達我想說的話，接著我就把那些回來的噪音關起來，這就是我想傳達的。」

華萊士坦言自己聽完忍不住笑了出來，但莫蘭特看起來相當認真。這番話儘管讓人摸不著頭緒，但至少目前聯盟尚未對這個新手勢做出懲處。莫蘭特也在今（11）日對戰灰狼的比賽中，再度使用這招，似乎打算一路「丟話語、擋雜音」下去。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

「米奇林」美食家是他！　林昀儒創神秘美食社群帳號原因曝光

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

3人雙響寫紀錄！天使單場狂灌6轟11：1大勝光芒　

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

5柳志炫警戒台灣！韓國點名旅美強投

最新新聞

1灰狼單節52分轟退灰熊！勇士爬上第6

2歐霸盃里昂主場2比2逼平曼聯

3莫蘭特新慶祝動作不是「丟手榴彈」

4TPBL公布本季年度25項大獎

5金塊球員不滿約基奇、莫瑞享特殊待遇

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366