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金塊教頭「強烈作風」讓他心累　約基奇對馬龍失去耐心時間點曝

▲▼金塊總教練馬龍（左）、約基奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇本季多次對球隊表現表達不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在例行賽倒數階段開除總經理布斯（Calvin Booth）與總教練馬龍（Michael Malone），消息震撼全聯盟，《The Athletic》進一步披露，包括當家頭牌約基奇（Nikola Jokic）在內等主力，對馬龍「強烈作風」早已感到疲憊與沮喪，報導甚至清楚列出約基奇與休息室開始對馬龍感到「厭倦」的時間點。

《The Athletic》指出，「馬龍在休息室的支持度出現裂痕是在3月中旬。當時主場對上正在擺爛的巫師，以123比126落敗，讓約基奇賽後怒不可遏。防守數據令人失望，從上季聯盟第8名，掉到當時的第22名（目前為第21名）。據悉，當時聯盟其他球隊便開始聽到約基奇對這種『悲慘現況』逐漸失去耐心。」

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約一周後，金塊又遭拓荒者以128比109羞辱，馬龍賽後對球員大發雷霆，進一步削弱他在休息室的信任。同時，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）事件也讓內部問題進一步擴大，馬龍給衛少「特殊待遇」引發不滿，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲▼金塊主帥馬龍、約基奇、莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬龍多次怒斥球員，失去休息室支持。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》稱包括約基奇在內，多位金塊主力對馬龍火爆的執教風格早已感到疲憊，最終球團決定大刀闊斧，雙雙撤換布斯與馬龍。

阿德爾曼（David Adelman）暫代金塊主帥，首戰即以勝利回應，擊敗國王隊，不過外界普遍認為，金塊陣容仍存缺陷，季後賽之路艱難。儘管如此，該報導強調，約基奇目前並無離隊打算，此次「人事大地震」被視為金塊試圖挽救爭冠希望的第一步。金塊能否重新凝聚戰力，有待季後賽驗證。

關鍵字： NBA金塊約基奇馬龍

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