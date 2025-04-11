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快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

▲▼台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議。（圖／籃協提供）

▲台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議並帶隊罷賽。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

針對4月5日彰化璞園柏力力對戰台灣啤酒的例行賽，台啤教練團出現不當言行並帶隊罷賽，中華籃協今（11）日公布紀律委員會決議，衝進場怒嗆裁判的助理教練哈孝遠遭禁賽3年，不得擔任球隊職務；其他兩位助理教練尚韋帆、林玠禾則因初犯被書面申誡。籃協強調，若再犯將加重處分。

以下為籃協聲明全文

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有關「第22屆SBL超級籃球聯賽」114年4月5日下午3點，例行賽編號第87場 彰化璞園柏力力vs台灣啤酒賽事中，台灣啤酒籃球隊哈孝遠教練以及球團其他隊職員不當言行，中華民國籃球協會第13屆第18次紀律委員會決議：

一、依據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」(下稱懲處辦法)第六條 球員、職員之懲處 第一項：「球員或職員有下列情事之一者，由本會紀律委員會，視其情節輕重，依照本會訂頒之懲處規定，處以申誡、罰款、禁賽、停權、禁止擔任本會、聯盟或球隊之職務或註銷球員註冊之處分」中第八款：「參加比賽時，態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判者。』及第十款：「言行不檢有據可查者。」，決議自議決日起至117年4月7日止，三年期間禁止哈孝遠擔任本會、聯盟或球隊之職務的處分。並自即日起取消本屆賽事報名資格，禁止進入本賽事比賽場館。

二、助理教練尚韋帆、林玠禾，分別於賽事進行中，有不當言行、踹椅子等行為，確有違反懲處辦法第六條第一項第八款、第十款之情事，惟因屬初犯，決議予以書面申誡，爾後如再犯有類似情形，將送請紀律委員會加重處分。
三、如不服本處分，可向申訴評議委員會提起申訴。

關鍵字： SBL台灣啤酒哈孝遠籃協

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