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千分紅土賽第50勝到手　希臘男神強勢晉級蒙地卡羅8強

▲▼西西帕斯。（圖／翻攝自ATP官網）

▲▼西西帕斯。（圖／翻攝自ATP官網）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽16強，三屆冠軍、「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以6比1、6比1「秋風掃落葉」之姿擊敗葡萄牙後起之秀波黑斯（Nuno Borges）；西西帕斯除了奪下紅土千分賽事第50勝外，個人連續5年晉級蒙地卡羅8強也是繼西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後首見的成就。

「大多數的發球局其實都很接近，我感覺很多局都是打到40/30才分出勝負，整體節奏非常激烈，」賽後西西帕斯說道，「我不覺得比分能完全反映比賽的過程，其實內容比分數顯示的還要精彩，我們兩人都在逼迫對方到極限，可能是他沒能把握住幾個重要機會，而我處理得比預期更好。」

比賽中西西帕斯利用強勢反拍以及正手製造出來的強勁穿透力讓波黑斯不斷被來回調動，西西帕斯展現優異的移動能力，並成功化解首盤5記破發點，主導比賽節奏的他最終就以兩個6比1收下比賽，喜迎個人生涯紅土千分賽第50勝晉級8強。

這50場勝利中有22場來自蒙地卡羅大師賽，回顧賽史西西帕斯已經在這三度封王（2021、2022、2024），如果今年西西帕斯能再度奪冠，將打破納斯塔塞（Ilie Nastase）、博格（Bjorn Borg）以及穆斯特（ Thomas Muster）之間並列的紀錄，成為蒙地卡羅賽史上奪冠次數第二多的球員，僅次於擁有11座冠軍的納達爾。

「我知道我在這裡贏過一些重要的比賽，也打出過很好的表現，我想再回到這片球場，接受新的挑戰，一場一場地拚下去，我想在這裡創造更多回憶，也希望明天對上穆塞蒂（Lorenzo Musetti）時能打得更好，他是一位非常出色的紅土球員。」西西帕斯最後補充說道。

關鍵字： ATP蒙地卡羅大師賽西西帕斯

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