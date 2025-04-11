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金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

▲▼金塊一哥約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇賽後坦言早就得知馬龍被炒消息，「這是決定，不是討論」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊日前震撼開除隊史首冠教頭馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth），當家一哥約基奇（Nikola Jokić）前役率隊止住4連敗後，坦承比大家早知道這個消息，不過高層只是告知他做了決定，並不是找他討論。《The Athletic》則爆料，馬龍丟掉飯碗與給衛斯布魯克（Russell Westbrook）「特殊待遇」有關。

在執教10年的總教練馬龍遭開除後的首場比賽，約基奇攻下20分、12籃板、11助攻，締造個人本季第33次大三元，為動盪後的球隊注入穩定力量。賽後他受訪時證實，自己在消息公開前就已得知馬龍與布斯將被解僱，由丹佛的副董事長克倫克（Josh Kroenke）親自告訴他。

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▲▼金塊總教練馬龍（左）、約基奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬龍（左）被開除後首戰，約基奇（右）締造大三元率隊止敗。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇表示，「他告訴我：『我們做出決定了。』那不是討論，是決定。他告訴我原因，我聽了，也接受了。但我不會告訴你們他說了什麼，那是我們之間的事。」

「我們會找到方法的，」約基奇說道，「我們這十年來總是能解決問題。也許老闆看到了什麼，想要改變，那我們就接受並繼續往前走。」

《The Athletic》則爆料，馬龍下台的導火線之一，來自他給衛斯布魯克「特殊待遇」。報導指出，儘管衛少無論場上或場下都造成隊內部分人士不滿，馬龍仍選擇持續力挺，導致他在核心球員之間失去信任。

▲▼金塊主控莫瑞、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據《The Athletic》，馬龍對衛斯布魯克的「特殊待遇」成為隊內信任破裂主因之一。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》指出，「馬龍過去對約基奇與莫瑞（Jamal Murray）採取較寬容的態度還算可以理解，但對衛斯布魯克也給予同等待遇，即使他擁有名人堂等級的履歷，卻讓部分球員難以接受。」

目前金塊戰績48勝32敗，位居西區第4，接下來將迎戰灰熊與火箭為例行賽收尾。代理主帥阿德爾曼（David Adelman）直言目前球隊需要的是「更正向的溝通與氛圍」，希望全隊能彼此信任與支持，讓場上表現回歸正軌。

關鍵字： NBA金塊約基奇馬龍衛斯布魯克

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