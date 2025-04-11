非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

▲ 震驚全球體壇的大谷翔平前翻譯水原一平非法挪用資金、涉入違法賭博一案雖已進入司法程序，但事件餘波至今未平。近期，涉案的賭博集團主謀之一、同樣面臨司法指控的鮑耶（Matthew Bowyer）接受美媒訪問，首度開口談論「大谷是否知情」的爭議點，引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

震驚全球體壇的大谷翔平前翻譯水原一平非法挪用資金、涉入違法賭博一案雖已進入司法程序，但事件餘波至今未平。近期，涉案的賭博集團主謀之一、同樣面臨司法指控的鮑耶（Matthew Bowyer）接受美媒訪問，首度開口談論「大谷是否知情」的爭議點，引發關注。

在接受《USA Today》專訪時，鮑耶表示，「如果翔平的名字沒被扯進來，沒有人會關心我。」他也談到外界最關心的問題——大谷是否知情。他說，「我知道大家想知道這件事，但我真的什麼都不知道。知道真相的，只有翔平與一平。」

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他質疑，「如果一平真的獨自賭博，那麼他怎麼可能瞞得過那位幾乎24小時與他在一起的摯友？兩人是密不可分的。翔平怎麼可能對自己帳戶裡消失的1700萬美元毫無察覺？」

儘管如此，鮑耶也表示，「我真心相信翔平沒有賭博，但我認為他多少知道一些一平的狀況。只是可能沒想到問題那麼嚴重。」

▲大谷翔平真的都不知道？（圖／達志影像／美聯社）

此外，對於自己預計在今年10月3日被判刑的案件，鮑耶辯稱自己「只是個為客戶提供服務的生意人」，並對體育界賭博問題發出警訊，「這些運動員競爭心強，但不懂得控制情緒。許多人因此毀了自己的人生。賭博的問題非常嚴重，他們必須儘快找到解決方式。」

2023年球季初，大谷翔平的薪資帳戶被水原未經同意擅自挪用，用以償還高達4068萬美元的賭債。水原因此遭起訴，並於2024年2月被判處4年9個月有期徒刑、3年保護觀察，並須賠償逾1800萬美元。

他曾向法院請求寬容，稱希望被視為「一個能改變的人」，但法官對其供詞完全不信任，拒絕任何情狀減刑。